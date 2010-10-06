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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

مرکز تحقیقات پرستاری در بالین راه اندازی می شود

مرکز تحقیقات پرستاری در بالین راه اندازی می شود

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری گفت: مرکز تحقیقات پرستاری در بالین تشکیل می شود تا گروههای تخصصی امور تحقیقاتی پرستاری در حوزه دانشگاهی و بالین شکل بگیرد و نتایج این پژوهشها با تعامل دو طرفه با مسئولان حوزه بالین عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی چراغی اظهارداشت: اگر مشاور وزیر در امور پرستاری از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد می تواند با تشکیل گروههای تخصصی امور تحقیقاتی پرستاری در حوزه دانشگاهی و بالین را به گونه ای سیاستگذاری کند که نتایج پژوهشهای دانشگاهی برای بالین کاربردی باشد و حوزه بالین نیز مشکلات اساسی خود را به این بخش منعکس کند تا برنامه ریزی برای انجام تحقیقات مناسب در دانشگاه انجام شود.

وی افزود: با این اقدام ارتباط دانشگاه با صنعت و خدمات نیز برقرار می شود و از آنجا که حوزه عمل و بالین پرستاری، جامعه است منفعت آن هم به ذی نفعان سیستم یا همان مددجویان باز می گردد.

چراغی گفت: در وضعیت موجود دانشگاهیان ما تحقیقاتی انجام می دهند که مورد استفاده بالین نیست و نتایج آن در کتابخانه ها خاک می خورد. در حوزه عمل نیز که اصلا صحبتی از تحقیقات بالینی وجود ندارد. بنابراین یکی از برنامه های ما راه اندازی مرکز تحقیقات پرستاری در بالین است که مشخصاً این فعالیتها را دنبال کند.

کد مطلب 1165260

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