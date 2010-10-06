مرکز لرستان همچنان چشم به راه پایانه مسافربری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرماندار شهرستان خرم آباد شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهردار این شهر با انتقاد از برخی چالشهای پیش روی عمران شهری در خرم آباد، اظهار داشت: نبود پایانه مسافربری در مرکز لرستان به مشکلی جدی در این استان تبدیل شده است.

حسن شریعت نژاد وجود پایانه مسافربری را مهمترین نیازهای استان ارزیابی کرد و گفت: این در حالیست که سالهاست این معضل در مرکز لرستان هنوز مرتفع نشده است.

وی در ادامه با اشاره به بعضی از مشکلات عمران شهری موجود در خرم آباد، بیان داشت: عدم وجود پایانه مسافربری، کمبود فضای سبز، وجود بافتهای فرسوده، کم عرض بودن معابر از جمله مشکلات جدی موجود در این زمینه است.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر رفع مشکلات عمران شهری موجود با پیگیریهای شورای شهر و شهرداری خرم آباد، یادآور شد: باید با تعامل و همکاری رفع این مشکلات را در اولویت کارهای خود قرار دهیم.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت در اولویت قراردادن کارها و پروژه های بزرگ در زمینه عمران شهری خرم آباد، عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه و توان محدود است نباید وقت خود با انجام کارهای کوچک و بدون اولویت تلف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: احداث پایانه مسافربری از اولویتهای مهم شهر خرم آباد است که باید از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد.

عکس تزئینی است

به گزارش مهر، در حالیکه لرستان می تواند به یکی از استانهای مسافرپذیر کشور در ماههای مختلف سال تبدیل شود هنوز مرکز این استان از وجود پایانه مسافربری به عنوان حداقل زیرساخت حمل و نقل مسافر برخوردار نیست.

بنابر این گزارش یکی از گلایه های همیشگی مسافران وارد شده به لرستان عدم وجود پایانه مسافربری در مرکز این استان است که این امر موجب می شود که مسافران در مبادی ورودی و خروجی شهر سرگردان شوند.

از سوی دیگر مردم این استان که قصد مسافرت به دیگر استانهای کشور را نیز دارند برای این کار باید به شرکتهای مسافربری مراجعه کنند و از طریق این شرکتها که در محل خیابان شریعتی خرم آباد مستقر هستند اقدام کنند.

این در حالیست که عدم تمرکز شرکتهای مسافربری در محل یک پایانه حمل و نقل علاوه بر اینکه مشکلاتی برای خود این شرکتها و مسافران آنها به وجود آورده موجب ایجاد ترافیک در محل استقرار این شرکتهای حمل و نقل نیز شده است.

به هر حال استان لرستان با قرارگیری در مسیر شمال به جنوب کشور یکی از مهمترین مبادی ورود و خروج مسافران است که عدم وجود پایانه مسافربری موجب گلایه های مردم این استان و مسافران شده است.

از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان غیربومی استان لرستان که به صورت مستمر در حال تردد میان لرستان و دیگر استانهای کشور هستند در جلسات بسیاری مشکل عدم وجود پایانه را به مسئولان یادآوری کردند به طوریکه این امر به عنوان یکی از دغدغه های دانشجویان غیربومی استان همواره مطرح بوده است.

این در حالیست که با توجه به تکرار طرح این مشکل از سوی مردم و مسئولان در آخرین اظهارات استاندار سابق لرستان زمین برای ساخت پایانه مسافربری در خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان در نظر گرفته شده ولی هنوز خبری از احداث این پایانه نیست.

به هر حال به نظر می رسد رفع این دغدغه مهم مردم و مسافران در لرستان باید به عنوان یکی از اولویتهای مدیران شهری مد نظر قرار داده شود تا بیش از این شاهد فرصت سوزی در این زمینه نباشیم.