پلیس نامحسوس و تخصصی در آموزش و پرورش تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یزدانی صبح چهارشنبه در همایش فرهنگیاران ترافیک افزود: امیدواریم تا پایان اسفند سال جاری جمعیت فرهنگیاران پلیس در کشور به بیش از 20 هزار نفر برسد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی گفت: با همکاری گسترده ای که پلیس و آموزش و پرورش برای کاهش آسیب‌های مختلف دارند به زودی پلیس نامحسوس و پلیس تخصصی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

در ادامه این همایش سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور کشور گفت:‌ امروز آمد و شد یک دغدغه جدی و یک نیاز همگانی به شمار می‌رود که باید ضمن توجه به مولفه‌های قوانین، ایمنی شبکه معابر، سیستم حمل و نقل عمومی و ایمنی وسایل نقلیه به عوامل فرهنگی توجه کرد.

وی گفت: تمرکز اصلی برنامه‌های پلیس راهور براقدامات فرهنگی است و اصلی‌ترین نهاد فرهنگساز در کشور نیز آموزش و پرورش است بر همین اساس هر سازمان و نهادی برای موفقیت در اقدامات خود باید از این نهاد فرهنگساز استفاده کند.

سردار مومنی افزود: معلمان می‌توانند نقش قابل توجهی در فرهنگسازی در عرصه ترافیک داشته باشند به نحوی که در چند سال اخیر شاهد کاهش سوانح با همکاری این نهاد با پلیس بودیم.

وی تصریح کرد: بی‌تردید همکاری و حضور بیش از 800 هزار معلم در آموزش و پرورش می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش سوانح داشته باشد.