به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، حجت الاسلام هادی صادقی شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان تازه وارد این دانشکده با بیان اینکه دشمن با تمام قدرت تجهیز شده است، تصریح کرد: طبق آماری که از دانشگاه‌ مدینه به دست آمده، بیش از 80 درصد پایان‌نامه‌های دکتری و ارشد علیه تشیع ثبت شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه مدینه، تنها یکی از دانشگاه‌هایی است که علیه مذهب تشیع در حال فعالیت است، صهیونیست‌ها نیز بنیادهای مخصوص شیعه‌شناسی تاسیس کرده اند و به شدت در حال فعالیتند و اسرائیل متخصصانی را صرف این کار کرده‌ است.

سرپرست دانشکده علوم حدیث ابراز داشت: آمریکا و اروپا نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها، کرسی‌های شیعه شناسی را به طور جدی فعال کرده اند و باید دانست فعال شدن این مراکز، معانی خاص سیاسی و فرهنگی دارد و اینطور نیست که یک فعالیت صرفا علمی باشد.

صادقی به جایگاه و نقش طلاب اشاره کرد و افزود: حال ما خود را باید به عنوان سربازان این جبهه بسنجیم و طلاب نیز که مسند سربازی‌شان مضاعف است،‌ مسند سربازی امام زمان را دارند و اینک وظیفه‌ جهاد در این جبهه فرهنگی را دارند.

وی افزود: طلابی که وارد این عرصه شده ا‌ند و ضرورت ورود در شناخت فرهنگی اهل بیت(ع) و معرفی آنها را دانسته اند، در این جهت، یک تکلیف و مسئولیت سنگین‌تری را به انتخاب خود، بر دوش گرفته اند.

صادقی به مسئولیتهای مسئولان اشاره کرد و افزود: وظیفه‌ ما این است که انجام این تکلیف را برای شما تسهیل کنیم، زمینه‌ها را فراهم سازیم و آنچه لازم است و در توان‌ باشد، فراهم می کنیم و در خدمت شما سربازان فرهنگی می گذاریم. این وظیفه ماست. تمام تلاش مسئولان زمانی ثمر می‌دهد که شما از این زمینه‌ها بهترین استفاده را بکنید.

وی به دانشجویان توصیه هایی کرد و گفت: به مواد درسی، به کتاب، به تکلیف استاد، اکتفا نکنید. برادران و خواهران، اکتفا به مواد آموزشی، معنایش این است که کار را به شکل حداقلی گرفتن و نگاه حداقلی به کار کردن. این شایسته‌ یک مجاهد و سرباز در جبهه نیست.