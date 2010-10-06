چهار محصول جدید ایران خودرو درنمایشگاه بین المللی صنعت عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار محصول جدید خودروهای سمند دیزلی، سمند میکرو هیبرید، سورن ای ال ایکس با موتور توربوشارژ، سمند مجهز به سامانه مالتی پلکس و رانا با موتور ملی گروه صنعتی ایران خودرو در نمایشگاه بین المللی صنعت عرضه می شود.

در این نمایشگاه ایران خودرو علاوه بر معرفی پروژه وانت جدید ، موتور ملی تنفس طبیعی، موتور هیبریدی (برق – بنزین)، کاربردهای نانو تکنولوژی در صنعت، فن آوریهای های تک، قطعات یدکی اصلی ایران خودرو را نیز معرفی می کند.

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران با حضور 475 شرکت معتبر ایرانی و 309 شرکت خارجی از امروز چهارشنبه تا هفدهم مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران دایر است.