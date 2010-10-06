پنج بیمارستان در گلستان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستانهای شرق گلستان افزود: در مجموع برای 5 بیمارستان در حال احداث استان تاکنون 38 میلیارد تومان هزینه شده که 10 میلیارد تومان نیز امسال هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به طولانی شدن زمان ساخت این پروژه که از سال 68 آغاز شده بود، گفت: ساخت بیمارستان در حقیقت بعنوان یکی از کارهای معمول وزارت مسکن است و هرگز کار شاقی نیست ولی متاسفانه فرآیند ساخت این بیمارستان بدلایل مختلف طولانی شد.



وزیر مسکن با اشاره به بازدیدهای قبلی از این بیمارستان گفت: در سفری که قبلا به منطقه آمدیم تصمیم گرفتیم تا به همت مسئولان این پروژه را افتتاح کنیم که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی بلافاصله آغاز شد.



نیکزاد همچنین در خصوص تکمیل کامل و تجهیز وسایل پزشکی بیمارستان گفت: بیمارستان می سازیم که سرویس به بیماران بدهد و یقینا مستلزم کادر پزشکی است که ما توافق کردیم این واحد را تکمیل کنیم.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار امیدواری کرد: ظرف مدت کوتاهی این بیمارستان در اختیار مردم قرار گیرد و دو بیمارستان دیگر در گرگان و گنبد تا پایان سال تکمیل و آماده تحویل شود.