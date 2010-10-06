گشتهای موتورسوار پلیس 110 جایگزین گشتهای خودرویی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین ساجدی نیا صبح چهارشنبه در مراسم رژه یگانهای ویژه موتوری پلیس 110 افزود: از چهار ماه گذشته اجرای طرح جایگزینی گشتهای موتورسواران به جای گشتهای خودرویی در تهران آغاز و اکنون به صورت رسمی اجرای این طرح در پایتخت شروع می شود.



ساجدی نیا بیان کرد: بیش از 60 درصد از تماسهای مردمی با پلیس 110 را یگانهای موتورسوار در کمتر از هفت دقیقه پاسخ می دهند و در صحنه وقوع جرم حاضر می شوند. همچنین در کمتر از 10 دقیقه حدود 40 درصد از تماسهای مردمی باقیمانده پاسخ داده می شود.



رئیس پلیس تهران بزرگ یادآور شد: با هدف قابل تشخیص بودن نیروهای موتور سوار 110، در نوع پوشش آنها تغییراتی ایجاد شده که به سهولت برای شهروندان قابل تشخیص است. همچنین با برگزاری کلاسهای آموزشی رفتاری برای همه ماموران یگان موتوری پلیس 110تلاش کرده ایم نوع رفتار آنان را نیز تغییر دهیم تا مردم متوجه این تغییر بشوند.

ساجدی نیا با بیان اینکه بیش از 97 درصد تماسهای مردمی با پلیس 110 را می توانیم با استفاده از گشتهای موتوری پاسخگو باشیم، تصریح کرد: با هدف تسریع در ارایه خدمات انتظامی به مراجعین هم اکنون در بعضی کلانتریهای پایتخت مجموعه افسران ارجاع را تغییر داده و افسران زن را جایگزین آنان کرده ایم.



ساجدی نیا یادآور شد: با توجه به اینکه افسران زن کمتر درگیر کار بوده اند و در ماموریتها شرکت نمی کردند از این رو با انتخاب آنان به عنوان افسران ارجاع تلاش کردیم خدمات رسانی به مراجعین در بهترین شرایط انجام شود.