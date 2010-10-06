سازوکار جلوگیری از پس گرفتن امضا از طرح استیضاح تدوین شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی ادیانی راد نماینده قائم شهر در جلسه علنی روز چهارشنبه در تذکری نسبت به پس گرفتن امضاهای استیضاح ها پس از اعلام وصول آنها انتقاد کرد.

وی گفت: طرح سئوال یا استیضاح از وزیران و یا انصراف از آن حق نمایندگان است اما در اینگونه روش ها و رویه ها یک حق بزرگتری داریم و آن حفظ شان و جایگاه مجلس است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بحثم نقد بر این رفتار نیست. معتقدم زمینه های اینگونه رفتار را هیئت رئیسه مجلس چون ادوار گذشته فراهم کرده است.

ادیانی راد گفت: وقتی طرح استیضاح مطرح می شود تشکیل جلسه تعامل با وزیران از سوی هیئت رئیسه برگزار می شود. اگر چه این کار کدخدامنشی است اما شائبه لابی گری را مطرح می کند.

وی تصریح کرد: در این بخش بهتر است راهکاری مطرح شود که ارائه طرح استیضاح توسط طراحان باشد اما انصراف از آن با رای گیری مجلس انجام شود زیرا پس گرفتن امضاها بازخورد منفی دارد و بهتر است سازوکار عقلایی برای پس گرفتن آن طراحی شود.

شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را پس از علی لاریجانی عهده دار شد در پاسخ به این تذکر گفت: هیئت رئیسه تلاش می کند موضوعات دقیقا بررسی شود ، همانطور که نمایندگان حق دارند طرح استیضاحی را امضا کنند حق پس گرفتن امضای خود را نیز دارند و ما طبق آیین نامه عمل می کنیم.