تونل تنگه زاغ هرمزگان با کمبود اعتبار مواجه است

محمد نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهارداشت: با توجه به برآورد انجام شده، اتمام بخش باقیمانده مراحل اجرایى تونل تنگه زاغ نیازمند اعتبار 450 میلیارد ریالی است که بر اساس قبول تعهدى که از طرف حوزه معاونت توسعه راههاى کشور صورت گرفته، این پروژه با تامین اعتبار حداکثر ظرف چهار ماه آینده به پایان مى رسد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه طبق زمانبندى عادى زمان اتمام این طرح، شهریورماه سال 90 بوده است، تصریح کرد: در صورت تامین به موقع اعتبار ضمن آمادگى عوامل اجرایى، این طرح تا دى ماه امسال و نه ماه زودتر از موعد به بهره بردارى مى رسد.

‌نصوری توجه ویژه به راههاى استان را مهمترین اولویت زیربنایى خواند و گفت: جاده بندرعباس ـ سیرجان که 70 درصد کالاهاى استان و کشور از این جاده ترانزیت مى‌شود، در آینده مهمترین محور ترانزیتى کشور خواهد بود.

این مسئول در این رابطه افزود: ساخت اولین تونل دو طبقه کشور عمده ترین بخش این محور ترانزیتى است که اتمام آن مشکلات ترافیکى موجود را مرتفع مى سازد.

وى اضافه کرد: با توجه به سختى کار نسبت به زمانبندى اجراى این پروژه و اهمیت رفع مشکلات ترافیکى این محور، با سرعت بخشیدن به اجراى این پروژه کار قسمتهاى قبل و بعد از تونل به پایان رسیده است. ‌

به گفته این مسئول با پیگیریهاى مکرر استاندارى و مسئولان، اقدامات موثرى نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این تونل و مطالبات پیمانکار انجام شده است که در نتیجه آن 80 درصد عملیات اجرایى پروژه تونل، بدنه تونل، پلهاى روگذر، قسمت عمده اى از راه دسترسى به تونل به طول 800 متر که نیاز به دیوار حفاظتى دارد، با صرف اعتبار 190 میلیارد ریال به پایان رسیده است.