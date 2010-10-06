روستای کندوان سال 92 ثبت جهانی می شود

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: در راستای رفع موانع ثبت جهانی کندوان، ستاد ساماندهی این روستا تشکیل شده است که وظیفه دارد ضمن زمینه سازی برای اصلاح زیرساخت ها، ساخت و سازهای غیرمجاز را حذف کند.

وی با بیان اینکه ریاست این ستاد به عهده معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: هشت مدیر کل و رئیس سازمان های مرتبط استان به همراه فرماندار اسکو در این ستاد عضویت دارند که به منظور تسریع در رفع موانع ثبت جهانی کندوان تشکیل جلسه داده و تصمیماتی اتخاذ می کنند.

فرماندار اسکو خاطر نشان کرد: در راستای اجرای مصوبات این ستاد، اصلاح زیرساخت ها با زیرزمینی کردن سیم کشی های برق روستای تاریخی کنداون و تعریض محور اسکو - کندوان آغاز شده است.

فاتح گفت: بر همین اساس برای چهاربانده کردن محور مواصلاتی اسکو - کنداون که عملیات اجرایی آن شروع شده 40 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی افزود: در چارچوب تصمیمات راهبردی ستاد ساماندهی کندوان، روستای جدیدی با ظرفیت 200 قطعه 200 متری در مجاورت روستای تاریخی کندوان جانمایی و طراحی شده که در مرحله واگذاری به متقاضیان است.

فرماندار اسکو با اشاره به دایر بودن شش کارگاه عمرانی پیرامون روستای جدید کندوان گفت: عملیات گازرسانی به این محل جغرافیایی جدید تا پایان مهر به اتمام خواهد رسید ضمن اینکه شبکه آب و فاضلاب، مخابرات و برق این روستا نیز آماده بهره برداری است.

وی صحت اظهاراتی مبنی بر اینکه اهالی کندوان نسبت به کوچ به روستای جدید مقاومت می کنند را رد کرد و افزود: برنامه فرمانداری اسکو فعالیت در راستای ارتقای آگاهی جوامع محلی است و نتیجه این تلاش ها در کندوان اظهار علاقمندی روستاییان به سکونت در روستای جدید بوده است.

فرماندار اسکو همچنین از انجام مرحله نقشه کشی فاز توسعه هتل بین المللی پنج ستاره کندوان خبر داد و گفت: با اجرایی شدن فاز توسعه این هتل، تعداد اتاق ها از 10 به 40 اتاق افزایش خواهد یافت.

با گسترش رویکرد جدید دولت ایران به رشد گردشگری در کشور، روستای کندوان نیز پس از سال ها تحمل کم توجهی، این فرصت را پیدا کرد که در کانون توجه و سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی قرار گیرد لذا ساماندهی روستای کندوان در دستور کار قرار گرفت.

ساماندهی وضعیت راه های دسترسی، ساماندهی وضعیت اقامتی، زیباسازی منطقه و ساماندهی وضعیت چشمه معدنی کندوان از جمله پروژه هایی بود که توسط دستگاه های مسئول در دستور کار قرار گرفت.

با اینحال اما راه اندازی نخستین هتل صخره ای جهان در دل کوه با فناوری مدرن نیز از دیگر برکات توسعه گردشگری در کندوان بوده است.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از آغاز فعالیت گسترده برای ساماندهی روستای تاریخی کندوان با اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار به عنوان یک جاذبه منحصربه فرد گردشگری خبر داد.

تراب محمدی، توجه و ساماندهی این روستا را از برنامه های اصلی سازمان در سال جدید معرفی کرد و افزود: در راستای توجه و توسعه گردشگری در استان، روستای توریستی کندوان با 100 میلیارد ریال اعتبار استانی ساماندهی می‌شود.

وی با اشاره به اقداماتی که برای ساماندهی روستای توریستی کندوان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: امسال حدود 100 میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای ساخت راه، ایجاد زیرساخت و انتقال ساخت و سازه‌های غیرمجاز اعتبار گرفتیم.

محمدی در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت ظاهری روستا و زدودن معماری های جدید و غیرمتعارف ادامه داد: تمام معماری ها و ساخت و سازهای غیرمتناسب با معماری اصیل و مخروطی شکل کندوان تخریب خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه سرنوشت مردمان ساکن در این خانه ها چه می شود اظهار داشت: روستایی جدید در یک کیلومتری روستای کندوان احداث می‌شود تا ساکنان خانه‌های غیرمجاز به این مکان انتقال یابند.

محمدی با اشاره به اینکه در برنامه امسال قصد داریم که از این پس هیچ خودرویی وارد روستای تاریخی کندوان نشود، افزود: راه دسترسی کندوان به اسکو به جاده کمربندی تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: روستای کندوان یکی از روستاهای هدف گردشگری آذربایجان شرقی است که با برنامه های توسعه ای و گسترش سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی به کانون گردشگری منطقه تبدیل می شود.

یونس فاتح فرماندار شهرستان اسکو نیز گفت: برنامه ای ویژه تدوین شده است که در صورت تخصیص اعتبارات ویژه، تا چهارسال آینده روستای کندوان از هرگونه اعتبار دولتی بی نیاز خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیل های بالای شهرستان اسکو در زمینه توسعه گردشگری یادآور شد: جشنواره گل محمدی روستای گنبرف، نان اسکو به عنوان معروفترین نان سنتی کشور، روستای تاریخی کندوان، جاذبه های گردشگری ماجراجویانه و پرنده نگری در روستای ارشد چمنی و آب معدنی و طبیعی منطقه با خاصیت درمانی از جمله ویژگی هائی است که اسکو را به تنهایی در صدر جاذبه های گردشگری منطقه قرار داده است.

فاتح در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهرستان اسکو برای استفاده از پتانسیل های گردشگری خود نیازمند سرمایه گذاریهای دولتی و بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز است.

فرماندار اسکو تصریح کرد: از منابع دولتی 200 میلیارد ریال در سال 88 برای ساماندهی کندوان اختصاص یافته بود افزود: در سال 89 نیز 400 میلیارد ریال برای انجام پروژه های ویژه از جمله تخریب 200 خانه مسکونی غیرمجاز و نامربوط با معماری منطقه مورد نیاز است.

فاتح همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای پروژه های مختلف عمرانی، فرهنگ سازی و آموزش عمومی در بین مردم منطقه نیز مورد توجه بوده تا نحوه جذب و رفتار با توریست های داخلی و خارجی سازماندهی و استاندارد شود.

روستای تاریخی کندوان در شهرستان اسکو به عنوان یکی از سه روستای صخره ای جهان به تنهایی بزرگترین سرمایه گردشگری آذربایجان شرقی محسوب می شود.

گرچه به مانند روستای کندوان دو روستای صخره ای نیز در داکوتای امریکا و کاپادو ترکیه وجود دارد اما کندوان تنها روستای صخره ای جهان است که از شش هزار سال قبل تاکنون زندگی در آن جریان داشته و متروکه نشده است.

بدنین ترتیب معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب می‌آید.

کندوان منطقه‌ای ییلاقی از رشته کوه‌های سهند است که مراتع سرسبزش عشایر زیادی را به آن جا می‌کشاند.