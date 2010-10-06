به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید در حالی از سه بازیکن تیم ملی بزرگسالان شامل؛ سیدمهدی رحمتی، سید جلال حسینی و محمدرضا خلعتبری برای حضور در دو دیدار تدارکاتی تیم امید مقابل لهستان و آفریقای جنوبی دعوت کرده است که این سه بازیکن به دلیل خستگی ناشی از حضور در بازی‌های غرب آسیا و دیدار با برزیل قادر به همراهی تیم امید در این دو دیدار تدارکاتی نخواهند بود.

تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای بازی‌های آسیایی گوانگجو آماده می‌کند، قرار است طی روزهای 17 و 19 مهرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های امید لهستان و آفریقای جنوبی برود.

به این ترتیب تیم امید کشورمان در این دو دیدار تدارکاتی که آخرین بازی‌های تدارکاتی این تیم پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو خواهد بود، نفرات بزرگسال خود را در اختیار نخواهد داشت.

به گفته امیرحسین پیروانی، مربی تیم فوتبال امید این بازیکنان از اردوی آینده به تیم امید ملحق خواهند شد و تا زمان اعزام در تمرینات گروهی و هماهنگی شرکت خواهند کرد.

تیم فوتبال امید کشورمان 12 آبان ماه برای شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو عازم کشور چین خواهد شد. این مسابقات از 16 آبان ماه آغازخواهد شد و قرار است قرعه کشی این رقابت‌ها فردا در چین برگزار شود.