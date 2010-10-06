اساس قانون پذیری جامعه در مدارس تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ مسعود خرم نیا پیش از ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان افزود: انضباط اجتماعی ضامن بقا و استمرار امنیت در جامعه است زیرا دانش آموزان نقش بی بدیل در آینده جامعه ایران اسلامی دارند.

وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت امنیت در جامعه ابراز داشت: امنیت مهم ترین رکن پیشرفت جامعه است که بدون آن حیات و زندگی مشکل خواهد بود.

سردار خرم نیا تصریح کرد: آموزش و پرورش نقش موثری در برقراری پیوند بین مدرسه و خانواده ها ایفا می کند و با همکاری پلیس باعث ایجاد امنیت توسعه یافته و پایدار در جامعه می شود.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به دانش آموزان زمان جنگ تحمیلی بیان کرد: در زمان جنگ تحمیلی صدامیان علیه کشور عزیزمان ایران، دانش آموزان با عزیمت به جبهه های حق علیه باطل اجازه تعرض به ایران اسلامی را ندادند لذا ما هم باید ادامه دهنده راه شهدا و امام شهدا بوده در برقراری امنیت جامعه تلاش کرده و با نیروی انتظامی در این مورد همکاری صمیمانه ای داشته باشیم.

وی در ادامه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم معاندان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی اشاره و خاطر نشان کرد: امروز دشمن با جنگ نرم بزرگترین هرم جمعیتی کشور را مورد هدف قرار داده و دانش آموزان و جوانان باید در تیر رس این تهدیدات و آسیب ها قرار گرفته اند که تعامل پلیس با آموزش و پرورش می تواند یک سپر دفاعی محکم در برابر این تهدیدات و آسیب های اجتماعی باشد.

سردار خرم نیا اعلام کرد: با تداوم همدلی و وحدت بین پلیس با آموزش و پرورش می توان به اهداف ارزشمندی دست یافت و ما امروز افتخار می کنیم آموزش و پرورش و دانش آموزان در تولید امنیت همکاری خوبی با پلیس دارند.

به گفته وی، از مصداق های عینی این همکاری وجود پلیس یاران و همیاران پلیس است که موجب کاهش چشمگیر آمار جرایم و تصادفات در سطح کشور شده است.