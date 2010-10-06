تیم دوستی مقابل استرالیا هم شکست خورد/ وداع زودهنگام جوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در دیداری که حکم مرگ و زندگی را داشت در ورزشگاه لینزی به مصاف استرالیا رفت تا بخت صعود از گروه D مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را برای خود زنده نگاه دارد اما برخلاف آنچه تصور می شد، شاگردان دوستی مقابل حریف قدرتمند خود سر تعظیم فرود آورده و با نتیجه 3 برصفر تن به شکست دادند.

برای تیم فوتبال جوانان استرالیا در این بازی مصطفی امینی (39)، بولوت کریم (60) و تری آنتونیس (88) گلزنی کردند تا ضمن فراهم آوردن مقدمات صدرنشینی تیم‌شان در گروه D رقابت‌ها، باعث حذف زودهنگام شاگردان دوستی شوند.

جوانان فوتبال کشورمان در حالی مقابل استرالیا مغلوب شدند که در دقیقه 72 توسط پیام صادقیان یک ضربه پنالتی را از دست داده بودند. در دقیقه 71 کاوه رضایی با گذر از سد مدافعان استرالیا، دروازه بان این تیم را ناچار به ارتکاب خطای پنالتی کرد که ضربه پنالتی را صادقیان به تیر دروازه زردپوشان استرالیا کوبید.

تیم جوانان کشورمان که مدعی اصلی قهرمانی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا بود، با دو شکست پی در پی برابر تیم‌های کره جنوبی (2 برصفر) و استرالیا (3 برصفر) شانس راهیابی به مرحله دوم مسابقات را از دست داد. این تیم روز جمعه هفته جاری در دیداری تشریفاتی مقابل تیم یمن صف آرایی خواهد کرد.

قضاوت دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران و استرالیا برعهده "تان های" از چین بود. او در این بازی پربرخورد به میشائیل گرانت و مارک بریتی از تیم استرالیا و مجتبی محبوب مجاز، کاوه رضایی و پیام صادقیان از تیم ایران کارت زرد نشان داد و در دقیقه 2+90 مارک وارن، مدافع تیم استرالیا را از زمین اخراج کرد.