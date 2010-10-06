صندلی خالی110 نماینده در مجلس/ سئوال از وزیر ارشاد در جلسه غیر رسمی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه امروز چهارشنبه مجلس پیش از ورود به بحث سئوال نماینده شازند از وزیر ارشاد با اشاره به تعداد کم نمایندگان در جلسه اظهار داشت: اگر بررسی این سئوال در نهایت منجر به رای گیری شود تعداد لازم برای رای گیری در صحن مجلس وجود ندارد.

وی با اشاره به لزوم حضور حد اقل 194 نماینده برای رسمیت یافتن جلسات ، گفت: در حال حاضر تعداد نمایندگان حاضر در جلسه کافی نیست و جلسه رسمیت ندارد.

شهاب الدین صدر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به دلخوش گفت: ما درجلسات گذشته و هنگام طرح سئوال از وزیران این تذکر را داشته ایم اما اگر بررسی سئوال منتج به رای گیری شود در صورت داشتن نصاب رای گیری انجام خواهد شد.

وی گفت: جلسات مجلس در زمان نطق ها نصاب خود را از دست می دهد اما پس از پایان آن مجددا تعداد نمایندگان به نصاب لازم می رسد. البته ممکن است در پایان بررسی سئوال، سئوال کننده نیازی به رای گیری مجلس نداشته باشد و از اظهارات وزیر قانع شود.

به گزارش مهر، صدر نایب رئیس مجلس زمانی این سخنان را گفت که جلسه مجلس با 180 نماینده اداره می شد. اما طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسات مجلس با 194 نفر از 290 نماینده مجلس رسمیت می یابد و مذاکرات مجلس در صورت نداشتن نصاب لازم رسمیت نخواهد داشت و امکان رای گیری هم وجود ندارد.

محمود احمدی بیغش نماینده سئوال کننده از وزیر ارشاد نیز در آغاز طرح سئوال خود خطاب به صدر تاکید کرد: با کدام علم می فرمایید که به تعداد نمایندگان برای طرح سئوال نیاز نیست ،این توهین به سئوال کننده است اگر من از پاسخ وزیر قانع نشوم مجلس باید رای گیری کند.