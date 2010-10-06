حسین زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"شن" برای شرکت در بخش چشم انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر پذیرفته شده است. این نمایش دو بازیگر زن دارد و به زودی تمرینات آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: یکی از بازیگران نمایش پریزاد سیف است و بازیگر دیگرهنوزانتخاب نشده است. این اثر، نمایشی مدرن است و زندگی دو زن در خانه‌ای که در حال فرورفتن درشن است را روایت می کند.

وی درباره اجرای نمایش"یکی مثل همه" گفت: نمایش قرار بود از نیمه اول مهرماه با بازی بهرام شاه محمدلو و پریزاد سیف روی صحنه برود که اجرای آن فعلا به تعویق افتاده و احتمالا به زمان دیگری موکول می شود.

حسین‌زاده نمایش "یکی مثل همه" را در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برده بود. وی نمایش "چاه" را هم سال 86 با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا کرد.