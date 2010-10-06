ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه تعدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبری بیا در استانبول، تصمیم شورای آموزش عالی به دنبال شکایت یک دانشجوی محجبه اتخاذ شد. شورای آموزش عالی ترکیه نیز روز 23 ژوئیه براساس اعتراض زینب نور اینسکارا دانشجوی دانشکده پزشکی " Cerrahpaşa" این تصمیم را اتخاذ کرد.

ممنوعیت حجاب به عنوان یکی از نتایج کوتای نظامی 28 فوریه 1997 بود که به پایین آمدن دولت ائتلافی حزب رفاه منتهی شد.

دولت نظامی ترکیه در سال 1997 حکمی صادر کرد که ممنوعیت حجاب برای دانشجویان دانشگاهها و زنانی که در اماکن عمومی کار می‌کنند بخشی از از التزامات حقوقی آن بود.

زینب نور اینسکارا به مدت دو سال با یک کلاه گیس در کلاسهای دانشگاه شرکت می‌کرد اما در سال 2009 وقتی خواست با کلاه وارد کلاس شود از ورود وی ممانعت به عمل آمد. در نتیجه این دانشجوی محجبه به اداره حقوق بشر نخست وزیر شکایت کرد چرا که حق آموزشی از وی دریغ شده بود.

مقامات این اداره نیز از شورای آموزش عالی خواستند در این رابطه نظر دهد. شورای آموزش عالی ترکیه نیز اعلام کرد: جرم انضباطی توسط عضو هیات علمی دانشگاه اقداماتی است که بر اساس قوانین و مقرراتی صورت نمی‌گیرد و در آن میان می‌توان به عدم پذیرش یک دانشجو در کلاس، اخراج وی از کلاس یا ثبت دانشجوی حاضر در کلاس به عنوان غایب اشاره کرد.

ستین طاهاچی رئیس انجمن حقوق بشر و انسجام در حمایت از مردم مظلوم با استقبال از این تصمیم گفت: که این انجمن سالهاست برای آزادی حجاب ستادی را تشکیل داده است. این تصمیم مثبتی بوده و مقامات آموزش می‌توانند با این تصمیم رکوردی ثبت کنند. اما مشخص نیست که چه نتایجی دربرداشته باشد، چرا که اوضاع در هر دانشگاهی متفاوت است.

یوسف ضیا اوزکان دیروز سه‌شنبه 13 مهرماه نیز اعلام کرد که این بخشنامه برای سایر دانشگاهها ارسال می‌شود.

براساس اظهارات رئیس انجمن حقوق بشر و انسجام ترکیه، احزاب سیاسی از ممنویت حجاب در دانشگاهها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود سود می‌برند و تا زمانی که آنها در این مسئله مداخله می‌کنند نمی‌توان آن را حل کرد. این مسئله موضوعی نیست که دادگاه قانون اساسی درباره آن اظهار نظر کند.