حجاج فارس در قالب 30 کاروان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد آزاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرواز زائرین استان فارس از اوایل آبان ماه از فرودگاه شیراز آغاز وبه مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این پنج هزار نفر شامل 4 هزار و 590 نفر زائر و 308 نفر نیز عوامل اجرایی است که در این میان دو هزار و 496 نفر زن و دو هزار و 402 نفر مرد است.

مدیر حج و زیارت استان فارس با بیان اینکه هفته حج از 17 مهرماه آغازمی شود، تصریح کرد: گردهمایی عوامل اجرایی استانهای فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد، آموزش و بازآموزی عوامل اجرایی، دیدار عوامل و دست اندرکاران کل کشور با مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم آشنایی با مناسک حج از جمله برنامه های این هفته است.

آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر عدم صدور مجوز خروج برای حاملین مواد مخدر گفت: طرح جلوگیری از سفر زائرینی که تحت هر عنوان مواد مخدر حمل می کنند از سال گذشته به اجرا درآمد که در این راستا در سال جاری نیز حمل هرگونه مواد مخدر برای زائرین ممنوع است که در صورت مشاهده از سفر آنها جلوگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت عربستان با اینگونه موارد به شدت برخورد خواهد کرد و از سال گذشته تا کنون زائرین استان فارس در مباحث مربوط به مواد مخدر با مشکل مواجه نشدند.