به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نهمین نشست با موضوع تجربه دینی، و با حضور حمیدرضا آیت‏اللهی (دین و تجربه دینی)، حسین کلباسی (تجربه دینی نزد دانس اسکوتوس)، عباس یزدانی (معرفت‏شناسی تجربه دینی در اندیشه ویلیام آلستون) و امیر نصری (آگوستین و تجربه دینی) برگزار خواهد شد.

نشست "تجربه دینی"، چهارشنبه، 21 مهر 1389، از ساعت 13 تا 17:30 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی برگزار خواهد شد.