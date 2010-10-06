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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

نشست تجربه دینی برگزار می‏شود

نشست تجربه دینی برگزار می‏شود

در نهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در روز چهارشنبه، 21 مهرماه، حمیدرضا آیت‏اللهی، حسین کلباسی، عباس یزدانی و امیر نصری درباره تجربه دینی سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نهمین نشست با موضوع تجربه دینی، و با حضور حمیدرضا آیت‏اللهی (دین و تجربه دینی)، حسین کلباسی (تجربه دینی نزد دانس اسکوتوس)، عباس یزدانی (معرفت‏شناسی تجربه دینی در اندیشه ویلیام آلستون) و امیر نصری (آگوستین و تجربه دینی) برگزار خواهد شد.

نشست "تجربه دینی"، چهارشنبه، 21 مهر 1389، از ساعت 13 تا 17:30 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1165305

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