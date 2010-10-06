چهارمین نشست وزرای محیط زیست کشورهای اسلامی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین نشست وزرای محیط زیست کشورهای اسلامی چهارشنبه در محل کاخ ریاست جمهوری تونس با حضور50 وزیر مدعو، دبیر کل سازمان آیسسکو و زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس و جمعی از مقامات کشور میزبان برگزار شد.



در این مراسم دبیر کل سازمان ایسسکو ضمن ارایه گزارشی از روند برگزاری سه نشست قبلی وزرا به چگونگی تهیه برنامه عمل همکاریهای زیست محیطی کشورهای اسلامی اشاره و از اقدامات کشور تونس برای برگزاری اجلاس تشکر کرد.

وزیر محیط زیست و هواشناسی عربستان سعودی که ریاست دفتر اجرایی محیط زیست کشورهای اسلامی را عهده دار است نیز گزارشی از اقدامات این دفتر برای تهیه برنامه عمل همکاریهای زیست محیطی کشورهای اسلامی بیان کرد و در پایان رئیس جمهور کشور تونس با ارایه گزارشی از وضعیت زیست محیطی کشورش و اقدامات انجام شده از سوی دولت تونس با اشاره به اهمیت توجه به مسایل زیست محیطی دنیای اسلام به موضوع تغییر آب و هوا وکنفرانسی که قرار است در مکزیک اواسط آذرماه سال جاری برگزار شود پرداخت ونتیجه این اجلاس را با اهمیت خواند.

محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز که به همراه هیئت اعزامی کشورمان به این اجلاس در مراسم افتتاحیه شرکت کرده به همراه سایر وزرای محیط زیست حاضر در مراسم با رئیس جمهور تونس به طور جداگانه ملاقات کرد و از نزدیک در خصوص موضوعات مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

