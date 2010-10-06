30 درصد محصولات باغی به ضایعات تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا اصغری صبح یکشنبه در آئین افتتاح اولین همایش ملی روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات باغی شامل سیب، انگور و گلابی در آذربایجان غربی افزود: در این راستا باید به کیفیت محصولات تولیدی و مدیریت پس از برداشت توجه ویژه و اساسی شود.

وی با تاکید بر الگوسازی و بارور کردن پتانسیل های بخش کشاورزی بر اساس دانش بومی، بیان داشت: باید آخرین یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی انتقال یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی توسعه را نیروی انسانی دانست و اظهار داشت: آموزش، رکن اصلی در ارتقای نیروی انسانی و توانمند سازی آنها بوده و مهمترین عامل برای ارتقای سطح آموزشی نیروی انسانی، تحقیقات و ترویج است.

اولین همایش ملی روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات باغی شامل سیب، انگور و گلابی با حضور محققان و کارشناسان 16 استان کشور به میزبانی آذربایجان غربی به مدت سه روز از مهرماه سالجاری در حال برگزاری است.

از مجموع 64 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد 26 مقاله بصورت حضوری طی برگزاری همایش ارائه می شوند.