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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

قدیمی به مهر خبر داد:

دانشجویان استعداد درخشان عضو هیئت علمی دانشگاهها می‌شوند

دانشجویان استعداد درخشان عضو هیئت علمی دانشگاهها می‌شوند

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان از بازنگری در آیین نامه حمایت از استعدادهای درخشان خبر داد و گفت: در آیین نامه جدید جذب دانشجویان استعداد درخشان به عنوان عضو هیئت علمی و پژوهشگر در دانشگاهها در دستور کار قرار دارد.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی و تحصیل همزمان از جمله موارد حمایتی بوده که در آیین نامه حمایت از استعدادهای درخشان وجود دارد و وزارت علوم نیز تا کنون این موارد را اجرایی کرده است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت تلاش برای رفع مشکلات کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که در آیین نامه درج شده اما تا کنون چندان به آن توجهی نشده است از این رو ما در نظر داریم با بازنگری در آیین نامه به این موضوع اهمیت بیشتری داده شود.

مدیر کل دفتر استعدادهای درخشان وزارت علوم از نهایی شدن آیین نامه جدید استعدادهای درخشان تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: ما در آیین نامه جدید برنامه جذب دانشجویان استعداد درخشان به عنوان عضو هیئت علمی و پژوهشگر در دانشگاهها را در دستور کار داریم که در صورت نهایی شدن و ابلاغ به دانشگاهها اجرایی می شود.

کد مطلب 1165311

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