جایگاه های سوخت ویژه روستائیان افزایش می یابد

سید حسین میرشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: افزایش حمل و نقل عمومی از دیگر برنامه هاست که در این حوزه تعدادی مینی بوس و ناوگان به حمل و نقل روستایی کشور اضافه می شود.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه باید تمام روستاهای بالای 50 هزار خانوار کشور از نعمت راه آسفالت بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: معاونت راه روستایی در زمینه آسفالت راه های روستایی تاکنون جلوتر از برنامه عمل کرده است و طبق برنامه چهارم توسعه باید 70 درصد از روستاهای بالای 100 خانوار از نعمت آسفالت بهره مند می شد که این آمار به حدود 90 درصد رسیده است.

معاون راه روستایی وزارت راه و ترابری گفت: آسفالت راه های روستایی دارای بیش از 100 خانوار در گلستان حدود 100 درصد است.

اجرای طرح ضربتی نگهداری راه های روستایی

میرشفیع، اجرای طرح ضربتی نگهداری راه های روستایی کشور را از مهمترین برنامه ها برشمرد و گفت: این طرح برای اولین بار از هفته دوم آبانماه در کشور آغاز می شود.

وی افزود: این طرح به مدت یکماه اجرا می شود و مردم و مسئولان در کنار هم در این طرح مشارکت دارند.

وی به مصوبات سفر سوم دولت در بخش راه روستایی در استان گلستان اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این سفر، اختصاص اعتبارات سیل با هزینه ای بیش از 550 میلیارد ریال است.