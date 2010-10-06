ایران الگوی جهان است / ورود به مدیریت جهانی لازمه پیشرفت ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از منتخبان و فرهیختگان استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار داشت: امروز ما باید ایران را بسازیم. نقش ایران و ایرانی و مسئولیت ایران، مسئولیت بسیار بسیار سنگینی است.

وی با اعلام اینکه همانطور که کمونیست ها به تاریخ پیوستند به لطف الهی به زودی سرمایه داران و سرمایه سالاران هم به تاریخ خواهند پیوست، گفت: نشانه های اضمحلال نظام سرمایه داری مشخص شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه جهان بدون نظم و نظام فکری قابل مدیریت نیست و بشریت نیازمند تکامل و حرکت به سوی آینده ای روشن است، گفت: روابط بین انسانها و ملت ها باید بر اساس عدالت، محبت و اندیشه های الهی تنظیم شود.

وی تصریح کرد: حقیقت این است که این نظام فکری امروز در ایران عزیز زنده است و شکوفا می شود و تنها ملتی که یکپارچه و متحد ، فریاد توحید و عدالت را سر می دهد ملت ایران است.

احمدی نژاد افزود: امروز دولت و ملت و حکومت و ملت همه با هم در یک صف واحد به دنبال تحقق آرمانهای بلند الهی هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز بزرگترین و سرنوشت ساز ترین نیاز تاریخی بشر در برابر ملت ایران قرار گرفته است، گفت: ملت ایران علاوه بر اینکه باید مشکلات و نیازهای خود را برطرف کند باید به این ضرورت تاریخی هم پاسخ دهد.

رئیس جمهور افزود: حتی اگر کسی نگاه آرمانی و مکتبی به مسئولیت ها نداشته باشد اما همه برای پیشرفت ایران مجبوریم که در مدیریت جهانی وارد شویم و برای اصلاح وضعیت جهان قیام کنیم. یعنی اگر ما نگاه منطقه ای و بومی هم داشته باشیم باید هم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: عزت، اعتلا و آبادانی ایران به معنای کمک به همه ملت ها و اثرگذاری عمیق و اصلاح مدیریت جهانی است که باید برای رسیدن به آن به چند عامل توجه کنیم.

احمدی نژاد ایمان به خدا را اولین عامل جهت رسیدن به اهداف مذکور به شمار آورد و افزود: اگر ایمان نباشد خودخواهی ها و زیاده طلبی های استکبار ما را هم متلاشی خواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: اینطور نبوده است که همه اقوام از ابتدا منحرف وساقط بوده اند، خیر. بلکه خیلی وقت ها آنها با انگیزه های خوب آمدند اما بعد خودخواهی ها و زیاده طلبی ها فضای ذهنی آنها را منحرف کرد.

احمدی نژاد خدا پرستی و یگانه پرستی را ستون فقرات حرکت کمالی انسان دانست و افزود: دومین عامل برای رسیدن به اهداف داشتن امید است. ممکن است فردی یگانه پرست باشد و نسبت به پیروزی حق بر باطل و حاکمیت صالحان بر زمین امید نداشته باشد که اگر امید نباشد انگیزه حرکت بوجود نخواهد آمد.

وی اضافه کرد: تجربه سالهای اخیر به روشنی به ما می گوید دسترسی به آرمانهای بلند و تحقق جامعه ای بر پایه عدالت امری قابل وصول و شدنی است.

رئیس جمهور در ادامه با طرح این سئوال که امروز خط و مرز درگیری در کجا قرار دارد گفت: روزی در پاوه و ایلام درگیری بود اما امروز دشمن خانه خود در موضع انفعالی و دفاعی قرار دارد.

احمدی نژاد با اعلام اینکه همانطور که مارکسیسم رفت اینها هم رفتنی هستند گفت: همانطور که اینها رفتنی هستند صلاح و پاکی آمدنی است.

وی عامل دیگر برای رسیدن به اهداف را همدلی عنوان کرد و افزود: اگر همه ملت ها هم یگانه پرست باشند امید هم داشته باشند اما همدل نباشند کارشان به جایی نخواهد رسید چرا که همدلی و همبستگی لازمه کار است.

رئیس جمهور اضافه کرد: عامل دیگری که لازم و ضروری است داشتن عشق و محبت است. عشق به خوبی ها، زیبایی ها، عدالت، حقیقت، عشق به انسانها و عشق رسیدن به قله های کمال انسانی چرا که بدون عشق حرکتی اتفاق نخواهد افتاد.

احمدی نژاد با اشاره به عامل بعدی در تحقق اهداف عنوان کرد: عامل بعدی تلاش و مجاهدت است که اگر کسی همه اینها را داشته باشد ولی تلاش و مجاهدت نداشته باشد به اهداف بلند نخواهد رسید چرا که اهداف بلند با عبور از سختی ها و موانع محقق خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی های مردم استان گلستان عنوان کرد: خدا را شکر می کنیم که مردم استان گلستان مردمی یگانه پرست، امیدوار، همدل و همبسته و مردمی اهل تلاش و مجاهدت و مقاومت هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ساختن ایران و جهان ما نیازمند الگو هستیم و باید یک الگوی عینی نشان دهیم گفت: ایران الگوی جهان است و معتقدم که استان گلستان نیز باید تبدیل به الگوی ایران شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: باید تلاش کنیم دست در دست هم دهیم تا استان گلستان را به گلستان ایران تبدیل کنیم همه اینها شدنی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه استان گلستان هم به لحاظ صنعت، هم به لحاظ کشاورزی، هم به لحاظ گردشگری و هم به لحاظ علمی و فرهنگی ظرفیت های فراوانی در اختیار دارد گفت: دولت در خدمت شما و پشتیبان شماست با همین همدلی و استحکام حرکت کنید انشاءالله این استان را نمونه ای برای کشور وایران را نمونه ای برای بشریت معرفی خواهیم کرد.