دفن غیراصولی روزانه 3 تن پسماند عفونی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان صبح سه شنبه در جلسه کارگروه پسمانده شهری و روستایی آذربایجان غربی افزود: این پسماندها در 30 بیمارستان استان تولید می شود که باید پس از ضد عفونی دفن بهداشتی شوند.

وی ادامه داد: روزانه مجموع 10 هزار و 790 کیلوگرم زباله بیمارستانی از 30 بیمارستان استان جمع آوری می شود که از این میزان بیش از سه هزار کیلوگرم پسماند عفونی است.

دهقان با اشاره به اینکه زباله های سایر مراکز درمانی نیز پس از انتقال در بیمارستان های شهر ضدعفونی می شوند افزود: مجتمع های درمانی و مطب های پزشکی نیز بزودی با خرید دستگاه اتوکلاو زباله های تولیدی نیز ضدعفونی خواهند شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از نصب سامانه بی خطر ساز در تمامی بیمارستان های استان خبرداد و گفت: در حال حاضر تمامی بیمارستان های شهر ارومیه به سامانه بی خطر ساز زباله مجهز هستند.

دهقان بیان داشت: با نصب دستگاه اتوکلاو در 11 بیمارستان فعال شهر ارومیه تمامی زباله های عفونی و بیمارستانی بی خطر شده و بصورت بهداشتی دفن می شوند.

در ادامه این جلسه اداره کل محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه پسماند استان تعیین و مقرر شد، تمامی دستگاه های اجرایی اطلاعات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی تولید پسماند استان با سازمان محیط زیست همکاری کنند.