400 میلیون تومان کتاب در نمایشگاه استانی کتاب البرز به فروش رفت

مهدی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استقبال مردم استان به ویژه در چهار روز پایانی نمایشگاه بسیار قابل توجه و چشمگیر بود که این امر نشان از توجه مردم به موضوع کتاب و مطالعه دارد.

وی با اشاره به درخواست مراجعه کنندگان برای تمدید مهلت نمایشگاه خاطرنشان کرد: عده زیادی از مراجعه کنندگان پس از بازدید از غرفه‌ها و ملاحظه حجم گسترده کتب و عناوین موجود، خواستار تمدید مدت برگزاری نمایشگاه شدند که این امر با توجه به محدودیت زمانی ناشرین شرکت کننده به جهت حضور در سایر نمایشگاه‌های استانی میسر نشد.

عسگری ظرفیت فرهنگی استان را با توجه به استقبال گسترده بازدید کنندگان برجسته دانست و افزود: آنچه در نخستین گام بزرگ فرهنگی و استانی بر متولیان فرهنگ منطقه آشکار شد مهر تاییدی بر این نکته بود که عملکرد خوب و خدمات رسانی مناسب با حمایت و استقبال مردم و فرهنگ ‌دوستان مواجه می‌شود.

وی ت‍‍أکید کرد: این نکته می‌تواند مشوق خوبی برای انجام هرچه بهتر اینگونه برنامه‌ها باشد.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با تأکید بر این نکته که نمایشگاه فوق از زمان تصمیم‌گیری تا اجرا در یک بازده زمانی 15 روزه شکل گرفت، بر فشار مضاعف وارد آمده بر عوامل برپایی آن اشاره کرد و یادآور شد: طرح و اجرای نمایشگاه‌های مشابه استانی به طور متوسط پنج تا شش ماه به طول می‌انجامد که برپایی نخستین رویداد فرهنگی استان البرز با این حجم گسترده و با حضور ناشران مطرح کشور نشان از توانایی و ظرفیت استان برای ادامه روند چنین فعالیت‌هایی است.

عسگری با اشاره رشد دو برابری این نمایشگاه نسبت به کارهای مشابه در سال‌های قبل اظهار داشت: طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته از این اداره کل در انجام رسالت خود تا حدود زیادی توفیق داشته و به برخی اهداف فرهنگی مورد نظر خود از جمله تعیین بخشی از ظرفیت فرهنگی استان البرز دست یافته است.

این مسئول فرهنگی اختصاص غرفه‌هایی چون غرفه اسناد ملی مجلس شورای اسلامی، موزه دکتر حسابی و نیز غرفه کودکان و برگزاری نمایش‌های عروسکی را ابتکاری مثبت در برگزاری جلسات نقد ادبی در سرای اهل قلم و اجرای نمایشگاه برشمرد که با استقبال علاقه‌مندان مواجه شد.

مدیر نخستین نمایشگاه استانی کتاب البرز در پایان ضمن تقدیر از تمام عوامل و کمیته‌های اجرایی این نمایشگاه از رسانه‌ها و مطبوعات که به انعکاس برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی پرداختند تقدیر کرده و نقش آنها را در به ثمر رساندن اهداف نمایشگاه استانی کتاب البرز چشمگیر دانست.