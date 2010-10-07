روسیه و آذربایجان از طریق راه آهن گیلان به خلیج فارس راه می یابند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امتیاز و مزیت باعث شده تا این دو کشور برای مشارکت در ساخت راه آهن رشت به آستارا انگیزه و علاقمندی بسیار زیادی نشان دهند.

وی با عنوان اینکه راه آهن جمهوری آذربایجان تا مرز آستارا هفت کیلومتر و راه آهن رشت به آستارا نیز 160 کیلومتر طول دارد، اظهارداشت: هم اکنون تجهیزکارگاه راه آهن رشت به آستارا از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)آغاز شده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اتصال رشت به مسکو از طریق ساخت آزاد راه گفت: با توسعه آزاد راه قزوین - رشت به بندر انزلی و از این شهر به غرب گیلان قرار است از باکو تا آستارا نیز آزاد راه ساخته شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به به اهمیت اقتصادی و سیاسی دریای خزر خاطر نشان کرد: دریای خزر نقش برجسته ای در معادلات منطقه داشته و در زمان کنونی باید با قوت و قدرت روابطه خود را با کشورهای حاشیه دریای خزر حفظ و اجازه نداد کشورهای از آن طرف دنیا به دنبال منافع خود وارد منطقه شوند و مزاحمت ایجاد کنند.

قهرمانی چابک تأکید کرد: این مهم نیازمند گسترش و ایجاد تبادلات بیشتر درزمینه های مختلف از جمله گردشگری، فرهنگی، علمی، اقتصادی و ورزشی است.