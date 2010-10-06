تصویربرداری "طلاهایی که آب شد" تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در ژانر معمایی داستان چند جوان را روایت می‌کند که سوداهایی در سر می‌پرورانند و قصد دارند یک شبه ره صد ساله طی کنند.

در این فیلم بازیگرانی چون سمیراجفرودی، احمد رضا جعفری، یاسمن جفرودی، محمد محبوب، رضا استوران، آرش فهیم، حبیب انصاریان و احمد عبداللهیان به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: احمد عبداللهیان، مدیر تولید: آرش عبداللهیان، تصویر بردار: حسین بدر طالعی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهیار یاری، مشاور کارگردان:حسین مدحت، مدیر تدارکات:مهدی عطایی، عکاس:مریم حیدری و مجری طرح: افشین عبداللهیان.

از این کارگردان هم اکنون تله فیلم "لطفا موبایل خود را خاموش کنید" در نوبت پخش قرار دارد.