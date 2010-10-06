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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

بهبهانی:

حمل و نقل ریلی توسعه می یابد

حمل و نقل ریلی توسعه می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر راه و ترابری کشور گفت: باید تمام حمل و نقل کشور را به سمت استفاده از حمل و نقل ریلی و راه آهن که حمل و نقلی کم هزینه و خانوادگی است، سوق داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید بهبهانی پیش از ظهر  چهارشنبه در بازدید از طرح های راه غرب گلستان افزود: آمار مقایسه ای تصادفات بیانگر آن است که باید به توسعه خطوط و حمل و نقل ریلی اهمیت ویژه داده شود.

بهبهانی ادامه داد: در حال حاضر برای احداث راه آهن گرگان به مشهد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی مذاکره شد و امید است در اسرع وقت به نتیجه برسد.
 
به گفته وی، با احداث و توسعه این خط آهن دیگر ضرورتی برای چهاربانده کردن این مسیر وجود ندارد.
 
وی در ادامه به مصوبات بخش راه و ترابری استان در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان گلستان اشاره کرد و گفت: دوخطه کردن محور کردکوی- گرگان، ادامه راه گردشگری درازنو، همیاری به داخل شهر و چهاربانده کردن جاده قدیم از جمله این مصوبات  است.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه دارد.
کد مطلب 1165335

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