به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، درحالی که انتخابات سال 2010 نزدیک می‌شود، بسیاری از جوامع دینی شاهد افزایش تنشهای دینی و تعصب بوده‌اند. ضرورت اقدام مشترک و متحد رهبران دینی برای مقابله با این وضعیت و بهبود آن هرگز مبرم‌تر از امروز نبوده است، از این رو این گردهمایی برای بررسی بهترین راهکارها جهت جلوگیری و ممانعت از وضعیت سالگرد یازدهم سپتامبر که امسال شاهد آن بودیم تشکیل می‌شود.

دکتر کاترین هنرسون رئیس دانشکده علوم الهیات اوبورن، دکتر جیمز فوربز کشیش بازنشسته و رئیس بنیاد درمان ملل، والری کور از فعالان سیک، نویسنده، فیلم ساز و استاد دین و حقوق در دانشگاه، هارون مغول مدیر اجرایی موسسه میدان نویسنده و مدرس اسلام، بورتن ویسوتسکی خاخام یهودی مدرس مطالعات بین دینی در دانشکده علوم الهیاتی یهودی از جمله شرکت‌کنندگان در این گردهمایی یک روزه هستند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی به بررسی نقش رهبران دینی در از بین بردن شکاف به وجود آمده پیش از دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر امریکا می‌پردازند.