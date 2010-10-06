به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مردانی در حاشیه مراسم هفته جهانی فضا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ماهواره مصبح 2 همان ماهواره مصباح 1 است افزود: قرار بود ماهواره مصباح 1 توسط کشورهای خارجی طراحی و ساخته شود که به دلیل وجود برخی مشکلات در پرتاب آن تصمیم گرفته شد تا این ماهواره تحت عنوان ماهواره مصباح 2 در کشور تکمیل و آماده پرتاب شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی بر روی آن مطالعه می کنند اظهار داشت: نواقصی که در ماهواره مصباح 1 بود در ماهواره مصباح 2 برطرف شد ضمن آنکه برای پرتاب آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است که در صورت نهایی شدن اعلام می شود.

طراحی و ساخت کپسولهای زیستی

مردانی با بیان اینکه برای ارسال موجود زنده به فضا نیاز است تا آنها در داخل محفظه های مخصوصی ارسال شوند و به زمین برگردانده شوند اضافه کرد: کپسولهای زیستی، لباسهای مخصوص و حاملهایی که کپسولهای زیستی برای برگرداندن محموله های زیستی به زمین از تجهیزات مورد نیاز برای ارسال فضانورد به فضا است از این رو پروژه طراحی و ساخت کپسولهای زیستی در دستور کار قرار گرفت.

مردانی با تاکید بر اینکه برای اجرای این پروژه 12 زیر پروژه تعریف و در حال اجرا است ادامه داد: در این راستا پروژه هایی در زمینه سامانه های بازیافت، لباس فضانورد، کپسولهای زیستی و ماهواره برها تعریف شد.

وی با تاکید بر اینکه ارسال فضانورد به فضا باید گام به گام اجرایی شود، گفت: در گام اول موجودات زنده کوچک به فضا ارسال می شود و در گام بعد حیوانات بزرگتر ارسال می شود.

وی با بیان اینکه طبق برنامه باید تا 10 سال آینده انسان به فضا ارسال می شود، توضیح داد: در ابتدا قرار بود طی یک برنامه 15 ساله انسان به فضا ارسال شود ولی با تاکید رئیس جمهور این زمان به 10 سال کاهش یافت.

سازمان فضایی ایران زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود

معاون فناوری فضایی سازمان فضایی ایران یادآور شد: با توجه به پروژه های کلانی که در حوزه هوا فضا در کشور اجرایی می شود لازم بود تا جایگاه سازمان در موقعیت بالاتری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در سایر کشورها نیز سازمانهای مهم زیر نظر مقام عالی کشور اداره می شود خاطرنشان کرد: از این رو تصمیم گرفته شد تا این سازمان زیر نظر رئیس جمهور اداره شود.

استفاده از تجربیات ماهواره‌های دانشجویی در ماهواره‌های ملی

مردانی با اشاره به اهمیت ماهواره‌های دانشجویی در کشور یادآور شد: ماهواره های دانشجویی زمینه ساز تولید و ساخت ماهواره های اصلی در کشور است از این رو تجربیاتی که در ماهواره های دانشجویی به دست می آید در ماهواره های اصلی به کارگرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر ماهواره هایی که در کشور ساخته می شود، ماهواره های دانشجویی است اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از ماهواره های دانشجویی ساخته و آماده پرتاب است که در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.