پروژه کابل فاصله دار 20 کیلو ولتی در تبریز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، پروژه کابل فاصله دار 20 کیلو ولت در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز به صورت پایلوت طراحی و نصب و ساخت داخلی قطـعات بـرنامه ریزی با انتقال دانش فنـی خارج از کشور انجام شد.

پروژه مذکور به عنوان پروژه تحقیقاتی طی یک قرارداد پژوهشی بین دانشگاه تبریز و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی انجام گرفته است.

این پروِژه در خرداد ماه سال گذشته آغاز شده و طی آن یک خط هوایی کابل فاصـله دار چهار مداره به طول 650 متـر در شهـرک سـرمایه گذاری خارجی طراحی و پس از تامین تجهیزات اجرا شده است.

این خط قـادر است بیش از 36 مگاوات توان را منتقل کند و در مقایسه با خطوط کابلی زیر زمینی موجب بیـش از دو میلیارد ریال صرفه جویی می شود.

از جمله مزایای این پروژه نسبت به شبکه‌های توزیع برق رایج با هادی‌های غیر عایق و کابل‌های خودنگهدار می‌توان به کاهش قابل توجه در هزینه‌های احداث، کاهش خسارت خاموشی‌ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، کاهش خطرات برق‌گرفتگی ،کاهش فواصل مجاز حریم، کاهش شاخه‌زنی درختان و حفظ محیط زیست، امکان اجرای چندین فیدر بر روی یک پایه، امکان اجرای اسپن‌هایی بسیار بلند، حذف مقره، کاهش نشتی برق و جلوگیری از خوردگی هادی‌ها به ویژه در مناطق آلوده و یا با رطوبت زیاد اشاره کرد.