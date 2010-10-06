به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است : نیروی انتظامی با گذر از مقاطع پر فراز و نشیب شکلگیری، انسجام، استحکام و تبدیل شدن به یک سازمان کارآمد و موثر برای نظام و جامعه اسلامی ،امروز با برخورداری از اشراف و تسلط مناسب بر ضرورتها و مولفه های ماموریتی خود در شرایط قابل اعتمادی به سر برده و به رغم پیچیدگیهای فراوان در عرصه وظایف و انتظارات توانسته است به مثابه یک نهاد موفق در برقراری شرایط مطلوب در روند زندگی اجتماعی مردم به ایفای نقش بپردازد و به طور مسلم ویژگیهای فرهنگی و نیز معدل بالای امنیت در جامعه ایران کمک شایانی به خادمان ملت در این زمینه داشته است.
ستاد کل نیروهای مسلح:
ارتقاء امنیت و انضباط اجتماعی پایدار از اولویتهای نیروی انتظامی است
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی آن را فرصتی برای آسیبشناسی و بازخوانی رسالت، کارکردها و نقَشآفرینیهای افتخار آمیز کارکنان خدوم و فداکار نیروی انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی و مقابله هوشمندانه و موثر با عوامل ناامنی و بسترهای مخل انضباط و آرامش در محیط اجتماعی عنوان کرد.
در این بیانیه با اشاره به حرکت مومنانه، متعهدانه و مسئولانه نیروی انتظامی در اجرای ماموریتها و برنامههای ابلاغی و رویکرد علمی آن در ارتقای قابلیتها و توانمندیهای سازمانی خود خاطرنشان شده است:نگاه ویژه به مقوله پژوهش و تحقیقات و سازماندهی مراکز تحقیقاتی و اندیشه ورزی و فعال بودن اتاقهای فکر خواهد توانست پیشرفتها و موفقیتهای نیروی انتظامی در هر بخش تخصصی منطقهای را متناسب با ویژگیها،شاخصها و خطوط تمایز و تفاوت هر یک تضمین و حرکت رو به جلوی این نیروی خدوم و مردمی را تداوم بخشد.
این بیانیه میافزاید:این واقعیت امیدبخشی است که هم اینک در رفتار سازمانی این نیرو قابل لمس میباشد. در عین حال شناخت همه جانبه تهدیدات در حوزههای فردی و اجتماعی و پیشبینی سامانهها، اتخاذ روشها و شیوههای موثر و کارآمد برای مقابله با آنها نیازمند تحول در ساختار، آموزش و ابزارها و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و ورزیده است و در حال حاضر تلاش نیروی انتظامی در این راستا ستودنی وسربلندی و موفقیت بیش از پیش آن را نوید میدهد.
ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه این بیانیه با برشماری خدمات فاخر و عملکردهای امنیت آفرین نیروی انتظامی به ویژه در عرصه اجرای امنیت اجتماعی و مقابله با فتنه سال 88 و تحمل رنجها و سختیهای ناشی از اقدامات فتنه گران داخلی و خارجی آورده است: نیروی انتظامی هم اکنون به رغم پاره ای کاستیها و کمبودها، با کسب آمادگیهای همه جانبه و اطمینانبخش، مایه اقتدار، آرامش و اعتماد مردم و عامل دغدغه و نگرانی دشمنان و مجرمان و متجاوزین به حقوق آحاد جامعه شده است و ضریب امنیت اجتماعی ایران اسلامی را در ترازوی قابل قبول در مقیاس جهانی قرار داده است.
این بیانیه همچنین با تجلیل از شهیدان و جانبازان نیروی انتظامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و سپس در مصاف با اشرار و سوداگران مرگ، حفظ جان، ناموس و آبروی مردم و ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی آنها را هدف مقدس و آرمان سترگ فرزندان ملت ایران در نیروی انتظامی دانسته و تاکید کرده است: ارتقای مهارت و استانداردهای حرفهای پلیس و بکارگیری نسلی فهیم، متخصص، با بصیرت و برخوردار از قابلیت انعطاف و تغییر وضعیت عملیاتی متناسب با تهدیدات، شرایط و مقتضیات ماموریتی و واقعیات فراروی در صحنه، نیروی انتظامی را در کنار سایر دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نیروهای مسلح به یک مجموعه ممتاز و اثربخش در جامعه مبدل ساخته است.
در پایان این بیانیه آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح از طرف خود و آحاد نیروهای مسلح هفته نیروی انتظامی را به تمامی دلاورمردان این نیروی زحمتکش، اعم از سربازان ، پایوران ، مسوولان و فرماندهان وسایر کارکنان ناجا تبریک میگوید.
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