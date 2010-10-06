اطلاع رسانی برای بیمه ایرانیان بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق محصولی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان آق قلا، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را فرصت و امکان بسیار مناسبی خواند و گفت: مسئولان باید در مجامع رسمی و رسانه ها، روستاییان و عشایر را از این اقدام مهم مطلع کنند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امروز به برکت خون شهدا و حفظ ارزشهای اسلام و انقلاب، مکتب اسلام دردنیا جهانگیر شده است.



محصولی پیشرفتهای کنونی کشورمان را درعرصه های گوناگون بی سابقه توصیف و اضافه کرد: انقلاب اسلامی امروز در مدار پیشرفت قراردارد و این در حالیست که صهیونیسم بین الملل و آمریکا و جهان استکبار سیر نزولی را طی می کنند.



وزیر رفاه و تامین اجتماعی تحریم های اخیر علیه کشورمان را نمونه ای دیگر از ضعف و استیصال استکبار جهانی توصیف و تصریح کرد: به فضل الهی امروز دشمنان نظام به حدی مستاصل شده اند که به تحریم علیه ایران که بیشتر به لطیفه های سیاسی شبیه است روی آورده اند.



محصولی در ادامه تحریم های غرب را باعث پیشرفت کشور دانست و گفت: همانطور که می بینید کشورمان با وجود 30 سال تحریم استقلال سیاسی و اقتصادی روزافزون پیدا کرده است .



وی در واکنش به اعلام ممنوع الورودی هشت مقام عالی رتبه کشور به امریکا ضمن خنده آور خواندن این اقدام گفت: آنقدر این به اصطلاح ابرقدرت دنیا به استیصال رسیده است که دست به چنین اقدام خنده داری می زند و علیه افرادی که نه قصد سفر به امریکا را داشتند و نه درخواست ویزا کرده اند تحریم ورود به آمریکا صادر می کنند.

وزیررفاه و تامین اجتماعی این قبیل اقدامات از طرف امریکایی ها را نشانگر زنده بودن مکتب اسلام و ارزشهای دینی دانست و ادامه داد: دولت دهم که افتخارش نوکری مردم است با تمام توان، اقتدار ایران را به منصه ظهور می رساند.

محصولی با دعوت مسئولین محلی به تقویت معنویت درانجام مسئولیت هایشان تاکید کرد: اگر تمام ابزار و امکانات را در اختیار داشته باشیم ولی ارتباط با خدا نداشته باشیم برکتی درکار نخواهد بود و موفقیتی حاصل نمی شود .

وی مصداق عینی این مسئله را وضع کنونی رژیم صهیونیستی و امریکا دانست و گفت: اگر چه این دو مجهزبه تمام امکانات و تجهیزات بودند اما در جنگ های 33و22 روزه لبنان و غزه به واسطه قدرت ایمان حزب ا...لبنان و مبارزان فلسطینی دچار شکست سخت شدند.