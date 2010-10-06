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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

بلوکه اموال مسئولان ایرانی مقدمه چینی اوباما برای قطعنامه بعدی است

بلوکه اموال مسئولان ایرانی مقدمه چینی اوباما برای قطعنامه بعدی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از رفتار آمریکا در تحریم اموال 8 مسئول ایرانی، این اقدام را فضا سازی برای تحریمهای بیشتر و صدور قطعنامه بعدی در شورای امنیت علیه ایران خواند.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود در برابر این اقدام آمریکا گفت: آمریکا در تلاش است فضای روانی تحریم بر ایران را حفظ کند و موضع و موضوعاتی را مطرح می کند که تحریم ها را علیه ایران افزایش دهد.

وی ادامه داد: آمریکا با رفتار پیش قراولانه و اعمال تحریم های اضافه بر قطعنامه ها و وادار کردن اروپایی ها به اعمال تحریم های بیشتر علاوه بر قطعنامه ها قصد دارد در زمینه تحریم ها، علیه ایران فرهنگ سازی کرده و جوامع را برای قطعنامه های آینده علیه ایران آماده کند.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحریم های اعمال شده علیه ایران تا کنون نتوانسته است تاثیراتی که مورد نظر آمریکا بوده است ، بگذارد، افزود: این رفتار آمریکا بیشتر احساسی است و بیش از پیش کمک می کند که سیاست های حاکم بر این کشور زیر سئوال برود.

کد مطلب 1165351

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