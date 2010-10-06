تحریم مسئولان ایرانی از سوی آمریکا نشانه استیصال سیاسی است

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگارمهر در بیان رفتار آمریکا در تحریم 8 مسئول ایرانی گفت: این رفتار آمریکا اوج استیصال نظام امپریالیسمی حاکم بر آمریکا را نشان می دهد، چرا که آنها از تمام توان نهادها، ارگان ها و سازمان های خود استفاده کرده اند و امروز نیز با استفاده از ابزاری که برای پیشرفت جامعه بشری است ، دست به تحریم زده اند و این ابزارها را نیز ناکارآمد کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا هیچ منطق و زمینه ای را برای مبارزه با جمهوری اسلامی و حرکت علیه نظام جمهوری اسلامی ندارد افزود: آنان دیگر در هیچ یک از عرصه های نظامی، دیپلماسی، گفتمان بین الملل و مردمی در هیچ زمینه ای حرفی برای گفتن ندارند و چون به تنگ آمده اند دست به رفتاری بچگانه و عقده ای زده اند.

نماینده قصر شیرین در مجلس تاکید کرد: این رفتار آمریکا نشان از ناتوانی آنان در سیاست هایشان دارد.

تجری در پاسخ به اینکه رفتار مسئولان ایران در قبال اینگونه تحریم ها چه باید باشد افزود: جواب ابلهان خاموشی است چرا که این رفتار آنها هیچ آثار بیرونی و تاثیری بر ایران ندارد.