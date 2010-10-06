صحت و سقم رانندگی وزیر صنایع بدون گواهینامه هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی چهارشنبه در حاشیه همایش فرهنگیاران ترافیک گفت: پلیس با افرادی که بدون گواهینامه رانندگی کنند برخورد و آنان را به مراجع قضائی معرفی میکند اما از مسئولان انتظار بیشتری در رعایت قوانین و مقررات میرود.
رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به وضعیت صدور گواهینامههای هوشمند گفت: در حال حاضر بیش از 300 هزار گواهینامه هوشمند در کشور صادر شده است.
وی افزود: صدور گواهینامههای هوشمند از سال گذشته در تهران آغاز شده و تا پایان سال بعد به تمامی استانهای کشور تعمیم مییابد.
مومنی گفت: در سال جاری صدور گواهینامههای جدید در تهران و پنج استان دیگر به صورت هوشمند انجام میشود.
وی با اشاره به آمار تصادفات شهریورماه گفت: میزان تصادفات در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اما هنوز آمار تلفات از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده است.
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