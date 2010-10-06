طول عمر با کمک رژیم غذایی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاههای پاویا و میلان با آزمایش بر روی موشها به این نتایج دست یافتند در این آزمایش به موشها یک رژیم غذایی غنی از ترکیبی متشکل از سه آمینواسید با زنجیره منشعب به نامهای لوسین، ایزولوسین و والین داده شد.

مطالعات پیشین نشان می داد که آمینواسیدهای با زنجیره منشعب می توانند طول عمر مخمرهای تک سلولی را افزایش دهند.

اکنون نتایج این آزمایشات بر روی مدلهای حیوانی نیز نشان داد موشهایی که با آب غنی از این سه آمینواسید تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار شدند.

این موشها به طور متوسط 869 روز در مقابل 774 روز گروه کنترل زندگی کردند بنابراین طول عمر این موشها 12 درصد بیشتر از موشهای گروه کنترل بود.

این اکسیر جوانی مرکب از سه آمینواسیدی است که برای تولید پروتئینی به نام eNOS مورد استفاده قرار می گیرند این پروتئین در سنتز اکسید نیتریک نقش مهمی ایفا می کند.

این اکسید منجر به افزایش تولید میتوکندریها در ماهیچه های اطرف اسکلت و ماهیچه های قلب می شود.

میتوکندریها بخشهایی از سلولهای بدن هستند که در تولید انرژی نقش دارند و در واقع نیروگاههای انرژی سلول به شمار می روند.

این محققان نشان دادند ژن طول عمر که SIRT-1 نام دارد و ژنهای سیستم دفاعی بدن در موشهایی که با این رژیم تغذیه شده بودند بیشترین فعالیت را داشتند.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "این اولین بار است که ما نشان دادیم مخلوطی از آمینواسیدها می تواند در پستانداران منجر به افزایش طول عمر شود. نتایج این تحقیقات می تواند راهی جدید به سوی درمان بیماریهای مرتبط با پیری از طریق مواد خوراکی را باز کند."