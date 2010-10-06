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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

پنج میلیون مرسوله پستی در غرب استان تهران جابجا شد

پنج میلیون مرسوله پستی در غرب استان تهران جابجا شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست غرب استان تهران گفت: بیش از پنج میلیون مرسوله پستی در نیمه نخست امسال این منطقه جابجا شده است.

علی دولتشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مرسولات شامل اسناد شرکتهای خودروسازی، قبوض تلفن های ثابت و همراه ، مرسولات ویژه، ابلاغیه های تامین اجتماعی، قرارداد ثبت اسناد ، سرویس گذرنامه و نامه های مردم بوده است.

وی ادامه داد: دراین مدت سه میلیون و 894 مرسوله پستی به صورت پیشتاز در غرب استان تهران جابجا شده است.

دولتشاه گفت: تاییدیه های تحصیلی، فرمهای ثبت نام فنی و حرفه ای و کارتهای هوشمند سوخت از دیگر مرسولات جابجا شده دراین مدت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه گویای کد پستی محل سکونت با شماره تلفن ‎ 140برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان راه اندازی شده است.

دولتشاه گفت: شهروندان از طریق این سامانه بدون مراجعه حضوری می توانند از کد پستی محل سکونت خود اطلاع کسب کنند.
 

وی تاکید کرد: علاوه براین هر نوع خدمات و مشاوره پستی از طریق این سامانه گویا ارائه می‌شود.

مدیرکل پست غرب استان تهران گفت: همچنین به ‌منظور کاهش ضریب خطا در توزیع مرسولات پستی، بهره‌گیری از فناوری نوین به جای نیروی انسانی در این منطقه به مرحله اجرا درآمده است.

کد مطلب 1165366

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