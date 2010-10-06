جوانان 7 هزار طرح به دستگاه های دولتی ارائه کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس مسجدی در نشست امروز خود با خبرنگاران در باره چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان کشور و در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، که آیا مشاوران جوان توانسته اند به وظیفه خود به نحو احسن در رابطه با پاسخ به مطالبات جوانان و انعکاس آن به دستگاه های دولتی عمل کنند گفت: مشاوران جوان در روند تصمیم سازی ها تلاش بسیاری از خود نشان داده اند و در حوزه انتقال مطالبات جوانان نیز بسیار فعال ظاهر شده اند ولی باید قبول کرد که چالش های موجود جوانان بسیار زیاد بوده و ما به تنهایی نمی توانیم تمامی مشکلات آنان را حل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هفت هزار طرح مبدعانه جوانان در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را بعد از انجام کارشناسی های اولیه در حوزه مشاوران جوان به دستگاه های دولتی ارجاع شده گفت: به طور جد پیگیر به نتیجه رسیدن این طرح ها در روند تصمیم سازی دستگاه های دولتی داریم.

قائم مقام حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری تصریح کرد: امروز مشکل اصلی جوانان اشتغال و ازدواج است که در آن زمینه ها نیز طرح های بسیار خوبی به ما رسیده است که آنها را نیز در روند تصمیم سازی دستگاه های دولتی مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما به غیر از دستگاه های اجرایی با حوزه های دیگر مانند قوه قضائیه و مجلس نیز تبادل اطلاعات برای تصمیم سازی دارید یا نه گفت: ما در حوزه های مختلف نیز رایزنی ها و تبادل نظرها را داشته ایم و با سیستم قضایی کشور و همچنین در کمیسیون های مختلف مجلس حاضر شده و در رابطه با مسائلی با آنها گفتگو و رایزنی می کنیم.

مسجدی در رابطه با همایش پیش رو نیز گفت: این همایش فقط در جهت طرح مطالبات جوانان نبوده وعموما در رابطه با مسائل کاری و همچنین اطلاع رسانی از فعالیت مشاوران جوان است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه کانال ارتباطی جوانان با شما برای انعکاس طرح هایشان چیست، گفت: ما در تمامی دستگاه های اجرایی کشور و همچنین استانداری های سراسر کشور مشاور جوان داریم و تمامی جوانان می توانند مطالبات و طرح ها و ایده های خود را با این افراد در میان بگذارند.

قائم مقام حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری افزود: علاوه بر آن سایت خبری در حال راه اندازی است که جوانان از آن طریق نیز به طور مستقیم با ریاست حوزه مشاوران جوان ارتباط برقرار می کنند.