کنترل مرزی آذربایجان غربی 2000 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ شهرام عباسی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از عدم اختصاص اعتبارات انسداد و کنترل مرزهای استان افزود: برای رسیدن به وضعیت مطلوب این اعتبار باید هرچه سریعتر تخصیص یابد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای کنترل مرزهای استان در سالجاری 80 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: متاسفانه این اعتبار تاکنون به مرزبانی استان اختصاص نیافته است.

عباسی با تاکید بر اینکه مرزی که حفاظت نشود مرز نیست بیان داشت: انسداد، کنترل و تقویت مرزها برای ایجاد امنیت پایدار در کشور از مطالبات ضروری و اساسی مردم است.

88 درصد مرزهای آذربایجان غربی کنترل شده است

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از انسداد 80 درصدی مرزهای استان خبرداد و بیان داشت: با این وجود هنوز خلاءهای زیادی در مرزهای استان وجود دارد که در صورت اختصاص به موقع اعتبارات این امر برطرف می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح انسداد مرزی استان تاکنون 300 میلیارد ریال برای کنترل مرزهای استان از قیبل دیوارکشی، احداث دیوار بتنی هزینه شده است.

وی در ادامه با تشریح برنامه های مرزبانی استان در جهت بزرگداشت هفته ناجا گفت: در این هفته برنامه های متعددی از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، دیداربا نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مراسم شبی با مرزنشینان، برگزاری نمایشگاه مرزبانی در هنگ مرزی سلماس، نواختن زنگ امنیت در مدارس، بازدید از مرزهای استان صورت گرفته است.

وی دلجویی از خانواده های شهدا، نشست های تخصصی، ملاقات چهره به چهره فرماندهان مرزبانی با مردم، تجدید بیعت با آرمان های شهدا، شرکت در نمازجمعه، برگزاری مسابقات متعدد ورزشی و فرهنگی را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته ناجا توسط مرزبانی استان عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در ادامه از افتتاح طرح برق رسانی به پایگاه های مرزی استان خبرداد و گفت: همزمان با هفته ناجا بهره برداری از طرح برق رسانی به 9 پایگاه مرزی در هنگ مرزی پیرانشهر آغاز شد.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق 220 کیلومتر، ترکیه 550 کیلومتر و جمهوری آذربایجان 160 کیلومتر مرز مشترک دارد.