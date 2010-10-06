سلاحهای غیرمجاز حیات وحش کردستان را نشانه رفته اند

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: متاسفانه وجود سلاح های شکاری غیرمجاز در بین مردم از جمله عوامل اصلی و تهدید کننده حیات وحش استان کردستان به شمار می رود و علیرغم برنامه های مختلف اجرا شده، هنوز شمار زیادی سلاح در بین اقشار مختلف مردم استان وجود دارد.

وی ادامه داد: گونه های نادر جانوری کردستان به عنوان یک ویژگی ارزشمند مورد توجه جدی گردشگران و دوستداران طبیعت قرار دارد اما وجود سلاح های شکاری در بین مردم تهدید جدی در راستای نابودی این گونه های نادر جانوری است و باید به هماهنگی و یک کار فرابخشی اقدامات و برنامه ریزی مناسبی در این بخش اجرا شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان افزود: تاکنون برنامه های مختلفی توسط محیط زیست استان در راستای جمع آوری سلاح های شکاری در استان کردستان اجرا شده است ولی به دلیل گستردگی کار لازم است که سایر دستگاه های دولتی و خود مردم نیز در این امر مهم مشارکت داشته باشند.

مرادی در ادامه به دیگر چالش های حوزه محیط زیست در استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: وجود ریزدانه های عربی که از سال 78 وارد استان کردستان شده اند از جمله دیگر مشکلات زیست محیطی در این استان است که در طول دو سال گذشته ضرر و زیان بسیاری را به کردستان وارد کرده و نیاز به ساماندهی و مقابله با عواقب خطرناک آن یک امر لازم و ضروری است.

وی در پایان بیان داشت: حفاطت از محیط زیست تنها به وسیله یک یا چند دستگاه و سازمان دولتی امکان پذیر نیست و با توجه به گستردگی کار لازم است که اقشار مختلف مردم نیز در این امر مهم مشارکت فعالی داشته باشند.

مرادی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز هم فاصله داریم.