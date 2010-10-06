همایش سراسری مشاوران جوان کشور هفته آینده برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی در نشست خبری امروز چهارشنبه خود با خبرنگاران در خصوص برگزاری همایش روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده این حوزه گفت: این همایش با حضور اعضای هیئت دولت بوده و در آن از رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رئیس گروه مشاوران جوان دعوت شده است به ایراد سخنرانی بپردازند.

وی همچنین برگزاری کلاس های کارگروه های آموزشی برای مشاوران جوان را از دیگر برنامه های ایران همایش ذکر کرد و گفت: تقویت و همگرایی و تحکیم هویت میان مشاوران جوان از مهمترین برنامه های این همایش خواهد بود.

قائم مقام حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری تصریح کرد: مشاوران جوان در جریان این همایش از مسائل جاری کشور نیز آگاه شده و همچنین در رابطه با تکمیل و توسعه شبکه ملی مشاوران جوان اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی گفت: در حاشیه این همایش نمایشگاهی از دستاوردهای مشاوران جوان برگزار شده و در نهایت از برگزیدگان از حوزه مشاوران تقدیر و بیانیه ای در پایان قرائت خواهد شد.

مسجدی در ادامه به تشریح اهداف تشکیل حوزه مشاوران رئیس جمهور پرداخت و گفت: هدف اصلی از تشکیل این حوزه شناسایی استعدادها و جوانان مبتکر و خلاق و همچنین کادرسازی برای مدیریت آینده کشور و در کنار اینها ارجاع مطالبات جوانان به دستگاه های اجرایی است.

وی با اعلام اینکه مشاوران جوان طی 8 ماه گذشته شاهد تغییرات بسیاری بوده است، گفت: بیش از 70 درصد افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند اخیرا جذب شده و ما نیز در شرایط فعلی هیچ محدودیتی در جذب جوانان مبتکر و خلاق نداریم.

قائم مقام حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری در پایان تصریح کرد: هم اکنون 43 هزار نفر در این حوزه در سراسر کشور فعال بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مشاوران جوان ارتباط و همکاری می کنند.