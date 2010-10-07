شهروندان کرجی از حقوق شهری خود اطلاع کافی ندارند

عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهروندان در مقابل شهرداری حقوق و تکالیفی دارند که باید همه آنها به بهترین نحو تبیین شوند تا شهروندان تعامل مطلوبتری با شورا و شهرداری برقرار کنند.

وی ادامه دا: این امر کمک می کند تا شهروندان در روابط خود با شهرداری کمتر گرفتار مشکل شوند و بتوانند ارتباط مطلوبتری با این نهاد برقرار کنند که این امر در نهایت به نفع کل شهر و مسائل شهری است.

اطلاع رسانی در زمینه قوانین شهرداری ها به شکل مطلوب صورت گیرد

صدرنژاداظهار داشت: صرف آگاه کردن مردم از تکالیفی که در مقابل شهرداری دارند، کافی نیست و باید حق و حقوق آنها نیز در این زمینه به بهترین نحو تبیین شود ضمن اینکه باید شرایطی فراهم شود تا اطلاع رسانی در زمینه قوانین شهرداری ها به شکل مطلوب صورت گیرد.

این مسئول گفت: رسانه های کرجی در این زمینه می توانند نقش موثری به عهده بگیرند و بخشی از خلاهای اطلاع رسانی را با عملکرد مطلوب خود پرکنند.

وی عنوان کرد: لازم است حقوق مردم در زمینه مسائل فرهنگی، عمرانی، خدماتی و ... از سوی شهرداری ها رعایت شود ضمن اینکه لازم است وظیفه شهرداری در زمینه مسائل فرهنگی به درستی مشخص شود تا برنامه ریزی بر این اساس انجام شود.

عضو شورای شهر کرج افزود: نباید تصور کنیم که شهرداری وظیفه دارد تا انجام همه امور فرهنگی شهر را به عهده گیرد ضمن اینکه باید دستگاه های فرهنگی در این خصوص به تناسب وظایف خود وارد عمل شوند.

صدرنژاد خاطرنشان کرد: لازم است وظایف فرهنگی همه دستگاه های فرهنگی در کرج مشخص شود تا شهرداری نیز وظیفه خود را در زمینه های فرهنگی بهتر بداند و بدانیم که تا کجا مسئولیت داریم.

وی یادآور شد: همچنین لازم است دستگاه های فرهنگی، کمبودهای خود را در زمینه بودجه مطرح کنند ضمن اینکه وظیفه کمیسیون فرهنگی این است که شرح وظایف شهرداری در زمینه امور فرهنگی را برای مردم تبیین کند.