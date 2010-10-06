35 درصد تصادفات مازندران در جاده های روستایی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی رضا مسکنی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش دهیاران راهور محله در سالن اجتماعات هلال احمر مازندران افزود: در طول سال 20 تا 22 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و پلیس به تنهایی قادر نیست مشکل اساسی کشور را حل کند.

وی با بیان اینکه بیشتر کشته ها در سنین بین 20 تا 30 سال قرار دارند اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال 330 نفر در جاده استان کشته و بیش از دو هزار و 500 نفر مصدوم شدند.

مسکنی با اشاره به اینکه موتورسیکلت در 30 درصد از تصادفات کشور نقش دارد خاطرنشان کرد: از این تعداد 90 درصد کشته می شوند.

وی با بیان اینکه هنوز در کشور ما پنج درصد از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند، افزود: بی توجهی به مسائل ترافیکی باعث کشته شدن افراد می شود که اغلب آن در راه های روستایی است.

مسکنی با اشاره به اینکه بحث کلاه ایمنی از مسائلی است که هیچ توجهی به آن نمی شود، تصریح کرد: در نحوه تولید کلاه ایمنی باید وضعیت استاندارد کلاه مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: در بحث حمل و نقل نیازمند مشارکت همه جامعه از جمله دهیاران راهور محله هستیم.

فرمانده نیرو یانتظامی مازندران با اشاره به اینکه 35 درصد از تصادفات در جاده های روستایی اتفاق می افتد، افزود: این آمار هرساله رو به افزایش است و تا دو سال آینده بیم آن می رود که مرگ و میر جاده های روستایی بیشتر از جاده های ترانزیتی باشد.

وی آسفالت شدن جاده های خاکی روستایی و افزایش سرعت رانندگان مسیر را از عوامل افزایش تلفات سوانح رانندگی دانست و یادآور شد: صرف آسفالت کردن جاده هنر نیست.

مسکنی با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری 450 هزار اتومبیل در استان اعمال قانون شده اند اظهار داشت: از افزایش اعمال قانون برای خودروها خوشحال نیستیم اما چاره ای جز این نداریم چراکه هنوز در کشور ما ، جریمه عامل بازدارندگی است.

