برگزاری کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دبیر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران و دست اندرکاران در زمینه مهندسی ساخت و تولید را از جمله اهداف این کنفرانس اعلام کرد و گفت: هزار و 522 چکیده مقاله به دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در دانشگاه تبریزارسال شده بود که از این تعداد 747 چکیده مقاله پذیرفته شد.

دکتر کریم شلش نژاد افزود: از این تعداد چکیده مقالات پذیرفته شده 535 اصل مقاله دریافت شد که پس از داوری 429 مقاله برای ارایه در این کنفرانس پذیرفته شد.

به گفته وی از این تعداد مقاله در طول سه روز برگزاری کنفرانس172 مقاله به صورت شفاهی و 257 مقاله نیز به صورت پوستر ارایه خواهد شد.

دکتر شلش نژاد طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری سنتی و نوین، فرایند های شکل دهی مواد فلزی و غیرفلزی، فرایند های متالورژیکی ساخت، اتوماسیون در ساخت و تولید، کاربردهای صنعتی در ساخت و تولید، مدیریت و نیازهای توسعه ای در ساخت و تولید را از جمله محورهای این کنفرانس ذکر کرد و گفت: برگزاری چندین کارگاه آموزشی وگشایش نمایشگاه تخصصی ساخت و تولید از دیگر برنامه های جنبی این کنفرانس است.

وی افزود: به دنبال برگزاری موفق 10 کنفرانس مهندسی ساخت و تولید در سالهای گذشته و بنا به پیشنهاد انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، این کنفرانس در شهر دانشگاهی صنعتی تبریز برگزار می شود.

به گفته وی برای تمامی ارایه کنندگان نویسندگان مقالات بر حسب نحوه ارائه مقاله گواهی ارائه صادر خواهد شد.