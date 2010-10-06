پنج هزار خانوار روستایی ارومیه از راه آسفالته برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق حبیب زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث طرح های راه روستایی ارومیه، افزود: در این راستا طرح همت با هدف زیرسازی و آسفالت 94 کیلومتر راه در 39 روستا شهرستان ارومیه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح همت سهم بسزایی در ارتقای شاخص های برخورداری از راه مناسب در مناطق روستایی دارد، بیان داشت: توسعه شبکه راه های روستایی در اولویت برنامه های اجرایی مجموعه راه و ترابری آذربایجان غربی است.

رئیس اداره راه و ترابری ارومیه در ادامه اظهار داشت: اجرای طرح همت در ادامه طرح لبیک جهت توسعه و آبادانی روستاهای استان اجرا می شود.

حبیب زاده خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از61 کیلومتر راه روستایی در قالب طرح لبیک احداث و آسفالت شده که با اجرای این طرح ساکنان 18روستا از راه مناسب بهره مند شده اند.

شهرستان ارومیه دارای 614 روستا بوده که از این تعداد 400 روستا دارای راه آسفالته است و جمعیتی افزون بر 49 هزار خانوار از راه مناسب بهره مند هستند.