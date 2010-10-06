شهر بم برای معلولان مناسب سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در بم، مهران ماندگاری ظهر چهارشنبه در همایش مناسب سازی محیطهای شهری برای معلولین در بم گفت: بعد از زلزله بم که با حجم خسارت بالا تعداد زیادی معلول نیز بر جای گذاشت علیرغم بازسازیهای انجام شده، مناسب سازی شهر برای تردد معلولان صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه مناسب سازی شهر برای معلولان نیاز به بودجه و اعتبار زیادی ندارد گفت: تنها اراده و عزم ملی برای مناسب سازی فضاهای شهری برای تردد معلولین در این شهر کافی است.

ماندگاری ضمن اشاره به اینکه بعضا مسئولان نسبت به مناسب سازی فضاهای شهری و محیطی برای معلولان کوتاهی می کنند افزود: در حال حاضر این انسانها نیستند که معلولند بلکه این فضاها و اماکن شهری هستند که معلول و فاقد امکانات ویژه برای معلولان جامعه هستند.

مدیر مناسب سازی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: معلولان در شهرها با مشکلات فراوانی مواجه هستند و مسئولین باید با تلاش گسترده نسبت به رفع مشکلات این قشر گام بردارند.

در همایش مناسب سازی محیطهای معلولین در بم همچنین رئیس هئیت مدیره انجمن باور نیز گفت: با توجه به زلزله دلخراش سال 82 در بم و ساخت شهری جدید پس از آن بم باید به الگو پیشقدم در مناسب سازی تبدیل شود.

علی معینی یادآورشد: سال 83 تصویب قانون مناسب سازی برای کمک به معلولین را شاهد بودیم و قرار شد ظرف مدت سه سال 30 درصد اماکن شهری مناسب سازی شوند که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

معینی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش در سال جاری بایستی سه درصد یعنی معادل هزار و دویست نفر از معلولان را جذب می کرد اما تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است و کمیته ای در حال بررسی این مشکل است.

در ادامه این نشست رئیس شورای اسلامی شهر بم با اشاره به عدم مناسب سازی شهر بم برای معلولان گفت: در ساخت و سازهای شهر بم از سوی نظام مهندسی وقت و مهندسان مشاور نظارت لازم جهت مناسب سازی شهر برای معلولان انجام نگرفته است.

وحید صامت افزود: با وجود ساخت و سازهای انجام شده امکان مناسب سازی اماکن وجود دارد و شهرداری و شورای شهر بم از طریق سخت گیری در صدور پایان کار به این مورد توجه بیشتری می کنند.

همایش مناسب سازی در شهر بم با حضور نمایندگان سازمانهای مختلف از جمله سازمان مردم نهاد "کاری تالس" ایتالیا و انجمن ضایعه نخاعی بم برگزار شد و کمیته ویژه مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولین در بم نیز راه اندازی شد.