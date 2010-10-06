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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

سومین جشنواره شعر "فانوسهای سرخ" فراخوان داد

سومین جشنواره شعر "فانوسهای سرخ" فراخوان داد

کرج - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره شعر دفاع مقدس البرز "فانوسهای سرخ" که به همت معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز برگزار می شود، فراخوان ارسال آثار داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سومین جشنواره شعر دفاع مقدس البرز "فانوسهای سرخ" به همت معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و با همکاری اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و اداره کل رادیو البرز برگزار می شود.
 
معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس  استان البرز ضمن بیان این مطالب گفت: این سومین جشنواره شعر دفاع مقدس در استان البرز است که در سه حوزه شعر دفاع مقدس ، شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین و مفاهیم عاشورائی و شعر مقاومت ملل برگزار می شود، شعر دفاع مقدس برای کودک و نوجوان بخش ویژه این جشنواره است و در بخش جانبی شعر دانش  آموزی و دانشجویی را خواهیم داشت.
 
حسین رنجکش افزود: علاقمندان می توانند حداکثر سه اثر خود را در قالبهای مختلف شعری به صورت فایل word در لوح فشرده با ذکر شماره تماس و مشخصات کامل صاحب اثر به آدرس کرج، 45متری گلشهر، بلوار هوشیار،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز یا به پست الکترونیک alborz@sajed.ir ارسال کنند.
 
وی گفت: برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید دبیرخانه جشنواره ارسال کنید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر علاقمندان می توانند با تلفن 4605700-0261 معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز تماس حاصل کنند.

رنجکش در خاتمه مهلت ارسال را حداکثر تا 15 آبان ماه 1389 اعلام کرد.
کد مطلب 1165407

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