سومین جشنواره شعر "فانوسهای سرخ" فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سومین جشنواره شعر دفاع مقدس البرز "فانوسهای سرخ" به همت معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و اداره کل رادیو البرز برگزار می شود.

معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز ضمن بیان این مطالب گفت: این سومین جشنواره شعر دفاع مقدس در استان البرز است که در سه حوزه شعر دفاع مقدس ، شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین و مفاهیم عاشورائی و شعر مقاومت ملل برگزار می شود، شعر دفاع مقدس برای کودک و نوجوان بخش ویژه این جشنواره است و در بخش جانبی شعر دانش آموزی و دانشجویی را خواهیم داشت.

حسین رنجکش افزود: علاقمندان می توانند حداکثر سه اثر خود را در قالبهای مختلف شعری به صورت فایل word در لوح فشرده با ذکر شماره تماس و مشخصات کامل صاحب اثر به آدرس کرج، 45متری گلشهر، بلوار هوشیار،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز یا به پست الکترونیک alborz@sajed.ir ارسال کنند.

وی گفت: برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید دبیرخانه جشنواره ارسال کنید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر علاقمندان می توانند با تلفن 4605700-0261 معاونت ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز تماس حاصل کنند.



رنجکش در خاتمه مهلت ارسال را حداکثر تا 15 آبان ماه 1389 اعلام کرد.