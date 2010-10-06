148 هزار نفر در سامانه اوقات فراغت کرمان ثبت نام کرده اند

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تاکنون اطلاعات بیش از 148هزار نفر شرکت کننده در برنامه های فراغتی دستگاه های اجرایی کرمان در سامانه اوقات فراغت ثبت شده است.

مدیر سازمان جوانان کرمان با اشاره به ثبت دو هزار و 445 پایگاه، چهار هزار و 29 برنامه و سه هزار و 627 نفر عوامل اجرایی در سامانه اطلاعاتی اوقات فراغت استان کرمان افزود: بیش از 25 دستگاه اجرایی اطلاعات پایگاهها و اوقات فراغت خود را در سامانه درج کرده اند.

روحی در خصوص ویژگیهای سامانه اوقات فراغت خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه و تحلیل داده ها، کاهش میزان نقص در ارائه گزارش و آمار، تجمع اطلاعات فضاها و مکانهای فراغتی، امکان تحلیل وضع موجود و امکان مقایسه عملکرد دستگاهها از مهمترین ویژگیهای سامانه اوقات فراغت استان کرمان است.