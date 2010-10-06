ظرفیت سیلوهای گلستان به 230 هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در جمع مدیران استان، ظرفیت سیلوهای استان را 155هزار تن اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این سیلوها میزان ظرفیت ذخیره سازی 195هزار تن دیگر افزایش می یابد و بنا داریم تا پایان سال ظرفیت سیلوهای استان را به 230 هزار تن دیگر افزایش دهیم، با اجرایی شدن مصوبات سفرهای دور اول و دوم شاهد تحولات چشمگیری در استان بودیم.

وی اظهار داشت: مردم استان گلستان با اجرایی شدن بیش از 90 درصد مصوبات دور اول و 77 درصد مصوبات دور دوم سفر این تحولات را مشاهده کردند.

وی ادامه داد: راه اندازی دانشگاه جامع گلستان، شش مرکز دانشگاهی، سه دانشکده، پنج دانشگاه پیام نور، مرکز جهاد دانشگاهی استان و تاسیس دفتر ملی نخبگان از اقدامات بخش آموزشی دراین راستاست.

استاندار گلستان اضافه کرد: افتتاح بیمارستان بقیه الله علی آبادکتول که ساخت آن از سال 68 شروع شده بود تا قبل از دولت نهم 30 درصد پیشرفت داشت و در پنج سال اخیر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دیگر داشته است.

قناعت گفت: پیشرفت فیزیکی بالای 95 درصد نیروگاه هزار و 450 مگاواتی برق علی آباد کتول و افتتاح مجموعه ورزشی 15 هزار نفری شهدای گرگان از دیگر اقدامات اساسی در این دولت است.

وی با اشاره به گازرسانی به شهر مراوه تپه گفت: با اتمام عملیات گازرسانی در دهه فجر امسال تمام 25 شهر استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی به افتتاح پنج سیلوی فلزی اشاره کرد و افزود: استان گلستان در بخش تولید گندم رتبه سوم یا چهارم کشور را دارد اما در بخش کیفیت محصول گندم رتبه اول کشوری را دارد و از آنجا که ذخیره سازی از نقاط کلیدی است دولت در راستای احداث سیلو در استان به خوبی کار کرده است.

استاندار گلستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سد نرماب گفت: هزینه در نظر گرفته شده برای این سد چهار هزار میلیارد ریال طی 6.5 سال است که با بهره برداری از این پروژه آب شرب کشاورزی و صنعتی استان تامین و در واقع با این سد، سیلاب نیز در استان کنترل می شود.

وی ظرفیت این سد را 177 میلیون مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: این میزان آب برای 24 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان استفاده می شود و در مجموع میزان آبهای سطحی استان به 575 میلیون مترمکعب خواهد رسید.

استاندار گلستان با اشاره پیشرفت 95 درصدی کارخانه سیمان پیوند گالیکش گفت: از ریاست جمهوری تقاضا داریم برای افتتاح این کارخانه طی دو تا سه ماه آینده به همراه کارخانه نورد مینودشت با هزینه 400 میلیارد ریالی، بار دیگر به استان گلستان سفر کنند.

قناعت در ادامه به مقایسه عملکردی دستاوردهای دولت نهم ودهم با دولت های گذشته پرداخت.